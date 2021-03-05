Курс валют 9 марта 2021 в Украине – доллар к гривне на вторник

Официальный курс доллара на вторник, 9 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,7 грн/$, что на 5 копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.

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Курс на межбанке

Торги на межбанке в пятницу открывались в рамках 27,68-27,72 грн/$, рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин. В первый час сессии сделки заключались в диапазоне 27,66-27,69 грн/$. Но затем спрос на валюту вырос, и котировки плавно пошли вверх.

«К обеду они достигли уровней 27,74-27,76 грн/$. А к завершению сессии вышли на отметки в 27,78-27,82 грн/$. Объем сегодняшних торгов в Bloomberg составил $127 млн. Нацбанк с интервенциями на рынок в течение дня не выходил», – говорит Каребин.

Как подчеркнул банкир, курсовой разворот сегодня обеспечили иностранцы, которые довольно активно покупали валюту.

«Под что именно делались эти приобретения – сказать сложно. Сейчас высокий сезон репатриации дивидендов иностранными компаниями. Но покупки вполне могли делать и нерезиденты, которые получили в среду от Минфина порцию гривны в качестве выплат по старым ОВГЗ», – рассказал он.

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Смену тренда сегодня активно поддерживали спекулятивно настроенные участники.

«Во вторник, 9 марта, они попытаются еще сильнее поднять котировки, однако шансов на это немного. Из-за выходного в понедельник, во вторник ожидается повышенный объем предложения со стороны экспортеров. Кроме того, валюту будут продавать нерезиденты под ОВГЗ-аукцион Минфина во вторник», – прогнозирует Каребин.

Он обратил внимание, что крупные выплаты по старым облигациям на следующей неделе не запланированы. На фоне повышения учетной ставки это может увеличить спрос на облигации со стороны иностранных инвесторов.

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«Актуальным остается и фактор посевной, стимулирующей валютные продажи аграриев. С другой стороны, из-за выходного будет отмечаться и повышенный спрос на валюту со стороны импорта, а также иностранных компаний, покупающих валюту под репатриацию дивидендов», – говорит экономист.

Финансист утверждает, что в целом комплекс факторов дает основания прогнозировать относительную курсовую стабильность 9 марта. Но волатильность может оказаться довольно высокой. По его оценкам, торги во вторник пройдут в рамках 27,7-27,9 грн/$.

Курс в обменниках

Под конец дня пятницы гривна на наличном рынке немного просела.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару вечером составляют 27,61-27,82 грн. Евро покупают по 32,95 грн, а продают по 33,4 грн.

Курс на черном рынке

USD 27,695/27,789;

EUR 33,127/33,230;

RUB 0,368/0,373.

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