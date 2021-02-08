Курс валют 9 февраля 2021 в Украине – доллар к гривне на вторник

Официальный курс доллара на вторник, 9 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,66 грн/$, что на 11 копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевел за день на 2 копейки – его курс составил 33,26 грн/€.

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Курс на межбанке

Неделя на межбанковском валютном рынке стартовала укреплением национальной валюты, первые котировки установились на уровне 27,72-27,74 грн/$. И уже с первых сделок на фоне избыточного предложения котировки двинулись вниз.

«После первых соглашений, зафиксированных в торговом терминале Bloomberg по 27,74, рынок отреагировал снижением котировок иностранной валюты до уровня 27,69-27,71 грн/$», – рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Сегодня НБУ не стал дожидаться, пока курс просядет слишком сильно, и почти сразу же вышел на рынок с покупкой валюты по 27,68 грн/$. Регулятор выкупил около $20 млн в резервы и ушел с торгов.

Далее курс украинской гривны укрепился до уровня 27,67-27,69 грн/$. До обеденного перерыва торги по американской валюте проходили в пределах 27,66-27,68 грн/$.

Второй раз вмешиваться в ход сессии НБУ пришлось ближе к обеду. На этот раз Нацбанк защищал уровень 27,65 грн/$ и покупал более активно.

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«Во второй половине дня торги по американской валюте проходили в диапазоне 27,6-27,61 грн/$», – говорит Якобчук.

Третий раз регулятор вышел на торги во второй половине дня с покупкой по курсу 27,64 грн/$ – на этом уровне он простоял до завершения торгов.

«В общей сложности, по оценкам, НБУ приобрел около $80 млн», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Главный источник избыточного предложения валюты – нерезиденты, которые активно выкупают гривну накануне ОВГЗ-аукциона. Это подтверждают и данные об объеме торгов – сегодня в Bloomberg прошло сделок на $159 млн.

«Это меньше, чем в пятницу, но примерно вдвое выше показателей «спокойных» дней конца января – начала февраля», – отметил Каребин.

Текущие тенденции будут оставаться актуальными в ближайшее время, считают казначеи.

«Завтра нерезиденты продолжат продавать валюту, и с высокой вероятностью НБУ вновь придется вмешиваться в торги, чтобы не дать котировкам просесть слишком сильно», – добавил Каребин.

По прогнозам банкиров, торги на межбанке во вторник пройдут в рамках 27,55-27,7 грн/$.

Курс в обменниках

Наличный рынок с небольшим отставанием двигается вслед за межбанком. Сегодня курс в обменниках опустился до 27,76-27,77 грн/$.

«При этом спроса на валюту почти нет», – заметил нам Юрий Каребин.

Евро сегодня вечером покупают по 33,1 гривны, продают по 33,5 гривны.

Курс на черном рынке

USD 27,766/27,816;

EUR 33,243/33,367;

RUB 0,365/0,375.

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