Курс валют 9 февраля 2021 в Украине – доллар к гривне на вторник

Официальный курс доллара на вторник, 9 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,66 грн/$, что на 11 копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.
Евро подешевел за день на 2 копейки – его курс составил 33,26 грн/€.
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Курс на межбанке
Неделя на межбанковском валютном рынке стартовала укреплением национальной валюты, первые котировки установились на уровне 27,72-27,74 грн/$. И уже с первых сделок на фоне избыточного предложения котировки двинулись вниз.
«После первых соглашений, зафиксированных в торговом терминале Bloomberg по 27,74, рынок отреагировал снижением котировок иностранной валюты до уровня 27,69-27,71 грн/$», – рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Сегодня НБУ не стал дожидаться, пока курс просядет слишком сильно, и почти сразу же вышел на рынок с покупкой валюты по 27,68 грн/$. Регулятор выкупил около $20 млн в резервы и ушел с торгов.
Далее курс украинской гривны укрепился до уровня 27,67-27,69 грн/$. До обеденного перерыва торги по американской валюте проходили в пределах 27,66-27,68 грн/$.
Второй раз вмешиваться в ход сессии НБУ пришлось ближе к обеду. На этот раз Нацбанк защищал уровень 27,65 грн/$ и покупал более активно.
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«Во второй половине дня торги по американской валюте проходили в диапазоне 27,6-27,61 грн/$», – говорит Якобчук.
Третий раз регулятор вышел на торги во второй половине дня с покупкой по курсу 27,64 грн/$ – на этом уровне он простоял до завершения торгов.
«В общей сложности, по оценкам, НБУ приобрел около $80 млн», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.
Главный источник избыточного предложения валюты – нерезиденты, которые активно выкупают гривну накануне ОВГЗ-аукциона. Это подтверждают и данные об объеме торгов – сегодня в Bloomberg прошло сделок на $159 млн.
«Это меньше, чем в пятницу, но примерно вдвое выше показателей «спокойных» дней конца января – начала февраля», – отметил Каребин.
Текущие тенденции будут оставаться актуальными в ближайшее время, считают казначеи.
«Завтра нерезиденты продолжат продавать валюту, и с высокой вероятностью НБУ вновь придется вмешиваться в торги, чтобы не дать котировкам просесть слишком сильно», – добавил Каребин.
По прогнозам банкиров, торги на межбанке во вторник пройдут в рамках 27,55-27,7 грн/$.
Курс в обменниках
Наличный рынок с небольшим отставанием двигается вслед за межбанком. Сегодня курс в обменниках опустился до 27,76-27,77 грн/$.
«При этом спроса на валюту почти нет», – заметил нам Юрий Каребин.
Евро сегодня вечером покупают по 33,1 гривны, продают по 33,5 гривны.
Курс на черном рынке
- USD 27,766/27,816;
- EUR 33,243/33,367;
- RUB 0,365/0,375.
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