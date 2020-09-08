Курс валют 8 сентября 2020

Курс доллара вырос до 27,75 гривни, а курс евро поднялся до 32,81 гривни.
В Украине опять просела гривня / REUTERS
Национальный банк Украины на сегодня, 8 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 32,81 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Курс в обменниках
Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 8 сентября, ослаб на 5 копеек, до 27,85 гривни/доллар.
Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта осталась на уровне предыдущего дня — 32,90 гривни/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,60 гривни за доллар, евро – 32,30 гривни за евро.
Официальный курс
Нацбанк на сегодня, 8 сентября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 27,75 (7 сентября – 27,73)
100 EUR – 32,81 (7 сентября – 32,85)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины на вчера, 7 сентября, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,78/27,80 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,83/32,85 гривни/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на вчера, 7 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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