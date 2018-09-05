Курс валют 5 сентября окончательно разочарует украинцев

Уже известен официальный курс иностранных валют от Национального банка Украины (НБУ) на среду, 5 сентября. Так, курс доллара, по сравнению с показателями во вторник, 4 сентября, вырос на 28,49 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Курс валют Нацбанка 5 сентября

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2849.2993 гривны;

100 евро – 3294.3599 гривны;

10 российских рублей – 4.1733 гривны.

Так, доллар прибавил в цене еще на 12 копеек. В то же время евро подешевел на 0,8 копеек, а стоимость российского рубля со вторника уменьшилась на 1 копейку.

Тем временем украинская валюта продолжает все больше прогибаться под жестким курсом доллара и, по словам финансовых аналитиков, до конца текущего года курс иностранной валюты может достичь шокирующего уровня.

Так, все эксперты сходятся на том, что падение доллара в Украине ждать не приходится, и озвучивают все более пессимистические прогнозы.

Финансовый аналитик Андрей Новак считает, что курс до конца года будет падать примерно на 50 копеек – 1 гривну ежемесячно. Одним из факторов, который будет влиять на валютный курс, является возможное выделение Украине кредитного транша в размере около 2 миллиардов долларов со стороны Международного валютного фонда.

Впрочем, некоторые специалисты считают, что сотрудничество с МВФ не возобновится в 2018 году, так как главным условием для этого является повышение цен на газ для населения, «чего не произойдет перед выборами». Как известно, президентские и парламентские выборы должны состояться весной и осенью 2019 года соответственно.

«На конец года наш прогноз, при том, что мы получаем транш МВФ, остается на уровне 29,5 гривны / доллар. Если мы не получаем транш, то там прогнозов нет. Там все плохо» Андрей Новак

Напомним, что уже этой осенью гривна может подешеветь еще больше — до 29−29,5 грн/$ 1.

Как сообщал портал Знай.ua, эксперт спрогнозировал осенний курс иностранных валют в Украине.

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