Курс валют 31 марта 2021 в Украине – доллар к гривне на среду

Официальный курс доллара на среду, 31 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,88 грн/$, что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий день.

Евро подешевеет аж на 24 копейки – его курс на среду составит 32,72 грн/€.

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Курс на межбанке

Сегодня же, во вторник, торги на межбанке открылись в рамках 27,93-27,95 грн/$. Но с первых минут предложение валюты доминировало и котировки начали плавно опускаться, рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

На минимуме первой половины дня они доходили до 27,85-27,88 грн/$, но к обеду чуть скорректировались до 27,88-27,89 грн/$. Во второй половине дня ситуацию не смог изменить даже крупный транш НДС-возмещения: Госказначейство перечислило сегодня экспортерам более 3,5 млрд грн.

По его словам, преобладающее предложение продолжило давить на курс и закрывались торги на отметках 27,83-27,85 грн/$.

«Примечательно, что это укрепление гривны происходило на относительно скромных объемах – за день в Bloomberg заключили сделок на $117 млн. НБУ в торгах участия не принимал», – говорит Каребин.

Как обратил внимание финансист, снижению курса доллара способствовали продажи валюты нерезидентами под сегодняшний ОВГЗ-аукцион.

«Их было немного, но, похоже, рынок не рассчитывал и на это. По итогам торгов Минфин привлек сегодня 8,9 млрд грн. Это на 2,4 млрд грн больше, чем неделей ранее. Но следует учесть, что из указанного объема половину привлекли за счет бумаг, номинированных в долларах», – сообщил он.

Поддержку гривне во вторник оказывали также агропроизводители и спекулятивно настроенные участники рынка, которые активно поддерживали курсовое движение.

«Завтра в первой половине дня еще возможны продажи валюты со стороны нерезидентов под расчеты с Минфином. Кроме того, свою роль сыграет фактор последнего дня месяца. Потому мы ожидаем от завтрашних торгов довольно сильной волатильности», – прогнозирует Каребин.

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По его расчетам, сделки в среду на межбанке будут заключаться в рамках 27,75-27,95 грн/$.

Курс в обменниках

Евро сохранил за день позиции. Доллар же подорожал на несколько копеек.

В банках и обменниках котировки гривны к доллару составляют 27,8-98 грн/$. Евро покупают по 32,7 грн/€, продают по 33 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 27,793/27,852;

EUR 32,658/32,731;

RUB 0,365/0,372.

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