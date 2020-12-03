Курс валют 3 декабря 2020

Курс доллара снизился до 28,44 гривни, а курс евро вырос до 34,32 гривни.

В Украине растет в цене евро / фото УНИАН Владимир Гонтар

Национальный банк Украины на четверг, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,44 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 34,32 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2843,67 (2 декабря – 2855,83)

100 EUR – 3431,6 (2 декабря – 3421,57)

Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 3 декабря, укрепился на 13 копеек – до 28,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта просела на 6 копеек – до 34,45 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,30 грн за доллар, евро – 34,00 грн за евро.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,40/28,42 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,25/34,27 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 2 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,56 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Екатерина Жирий

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