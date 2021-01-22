Курс валют 25 января 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Официальный курс доллара на понедельник, 25 января, установлен Нацбанком на уровне 28,16 грн/$, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим торговым днем.

В свою очередь евро за день подешевел на 11 копеек – его курс составил 34,25 грн/€.

Доллар по 30 грн. Бизнес ухудшил ожидания по курсу гривны

Курс на межбанке

Первые сделки на межбанке в пятницу заключались в коридоре 28,18-28,22 грн/$. Но уже спустя 40 минут объем предложения валюты вырос, толкая котировки вниз. К обеду курс опустился до уровня 28,12-28,14 грн/$, что и стало дневным минимумом.

«После обеда продавцов на рынке стало гораздо меньше, тогда как спрос сократился незначительно. Благодаря чему котировки начали расти и к завершению торгов достигли отметок 28,16-28,19 грн/$», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Нацбанк в сегодняшней сессии участия не принимал.

Объем сегодняшних торгов оказался довольно значительным – в Bloomberg за день прошло $155 млн. Нетипично много для пятницы. Это позволяет говорить об активизации валютных распродаж со стороны нерезидентов, которые готовятся к ОВГЗ-аукциону во вторник.

Этот фактор будет определять курсовые тренды и в начале будущей недели. С другой стороны, экспортеры будут менее активны в части продажи валютной выручки, поскольку Госказначейство будет перечислять им НДС-возмещение.

«Сегодня ведомство отправило по этой статье 592 млн грн. И мы ожидаем, что на следующей неделе транши будут гораздо крупнее», – отметил Каребин.

Курс доллара в 2021-м. Топ-5 вызовов для гривны в новом году

В то же время фактор НДС-возмещения может оказаться менее значимым, если в первой половине недели закрепятся тенденции к укреплению гривны. Придерживать валютную выручку на снижающихся котировках экспортерам невыгодно.

Определять курсовые тренды будут еще несколько факторов. В среду Минфин должен погасить ОВГЗ на довольно крупную сумму в 6,3 млрд грн. Скорее всего, большая часть этих средств будет реинвестирована в гособлигации. Но часть может попасть на валютный рынок.

Вместе с этим 29 января – последний день уплаты ряда налогов, что потребует дополнительных гривневых ресурсов. Аналогичный эффект будет вызывать наступление периода выплаты зарплат.

«По нашим оценкам, торги в понедельник пройдут в рамках 28,05-28,2 грн/$», – спрогнозировал нам Юрий Каребин.

Курс в обменниках

На наличном рынке курс доллара сегодня немного просел как в покупке, так и в продаже. Курс евро был сегодня стабилен.

Банки и обменники в пятницу вечером выставляют котировки гривны к доллару в среднем на уровне 28,1/28,3 грн. Евровалюту у клиентов покупают за 34 грн, а продают по 34,45 грн.

Курс на черном рынке

USD 28,202/28,254;

EUR 34,132/34,201;

RUB 0,374/0,380.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.





Источник