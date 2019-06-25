Курс валют 25 июня — гривна укрепилась больше чем на 7 копеек

25 июня 2019, вторник, 06:05 345
2019-06-25T06:05:00+03:00
Финансы
2019-06-25T17:00:06+03:00
Українські Новини
Українські Новини
Гривна продолжает укрепляться во вторник: официальный курс валют 25 июня
Гривны. Фото: pixabay
Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 10,95 коп. до 26,2664 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
Официальный курс
100 фунтов стерлингов
3339,3671
100 долларов США
2619,1201
100 швейцарских франков
2686,3133
1000 иен
244,1084
10 российских рублей
4,1633
100 евро
2984,2254
Как сообщали Українські Новини, в начале рабочей недели курс доллара обвалился. Также в понедельник понизился курс рубля.
Также торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а Украина должна выплатить $1,8 млрд внешних долгов до осени 2019. Кроме того, госдолг в апреле увеличился на $1 млрд.
Тем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины, а рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.