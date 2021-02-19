Курс валют 22 февраля 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Официальный курс доллара на понедельник, 22 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,84 грн/$, что соответствует уровню предыдущего торгового дня .

Евро подорожал за день на 13 копеек – его курс составил 33,77 грн/€.

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Курс на межбанке

В пятницу объем торгов на межбанке существенно сократился, но это никак не сказалось на балансе между спросом и предложением.

«В течение дня торги проходили в очень узких рамках 27,81-27,88 грн/$», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

В Bloomberg заключили сделок на $97 млн. Нацбанк в ход торгов не вмешивался.

Торги по доллару 19 февраля стартовали котировками 27,8-27,83 грн/$. После первых соглашений, зафиксированных в торговом терминале Bloomberg по 27,83 грн, рынок отреагировал ростом котировок иностранной валюты до уровня 27,84-27,86 грн/$.

Далее курс безналичного доллара вырос до отметки 27,86-27,88 грн/$.

«В полдень на рынке преобладало предложение, цена национальной единицы укрепилась до уровня 27,83-27,84 грн/$. Во второй половине дня торги по американской валюте проходили в диапазоне 27,85-27,87 грн/$», – отметил в беседе с UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Затишье на межбанковском рынке вызвано ситуативным совпадением факторов, говорят казначеи.

В четверг избыточное предложение было полностью поглощено возросшим спросом со стороны импортеров. А в пятницу дополнительного предложения валюты со стороны нерезидентов не ощущалось, но существенно сократился и спрос.

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Этот баланс, впрочем, носит временный характер. И на следующей неделе может быть нарушен.

«Экспортеры будут придерживать выручку на фоне сезона крупных выплат НДС-возмещения. В среду Минфин будет гасить ранее размещенные ОВГЗ на общую сумму порядка 12 млрд грн. Большая часть этих средств будет перевложена в бумаги новых выпусков, но какая-то попадет на валютный рынок», – подметил нам Каребин.

Кроме прочего, крупное погашение может немного замедлить входящий валютный поток со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ.

Стабилизирующими факторами на следующей неделе будут начало периода выплат зарплат, что потребует дополнительного объема гривневых ресурсов, а также крупные налоговые выплаты, которые бизнесу предстоит сделать до 26 февраля.

«По нашим оценкам, торги в понедельник на межбанке пройдут в рамках 27,8-27,95 грн/$», – спрогнозировал нам Юрий Каребин.

Курс в обменниках

В пятницу курс доллара на наличном рынке вырос в покупке на пару копеек. А вот евровалюта пошла вверх более уверенно.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару вечером составляют 27,77-27,95 гривны. Евро покупают по 33,47 гривны, а продают по 33,8 гривны.

Курс на черном рынке

USD 27,900/27,946;

EUR 33,641/33,736;

RUB 0,370/0,380.

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