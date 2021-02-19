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Курс валют 22 февраля 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Курс валют 19 Фев 2021
Курс валют 22 февраля 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник
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Официальный курс доллара на понедельник, 22 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,84 грн/$, что соответствует уровню предыдущего торгового дня.

Евро подорожал за день на 13 копеек – его курс составил 33,77 грн/€.

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Курс на межбанке

В пятницу объем торгов на межбанке существенно сократился, но это никак не сказалось на балансе между спросом и предложением.

«В течение дня торги проходили в очень узких рамках 27,81-27,88 грн/$», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

В Bloomberg заключили сделок на $97 млн. Нацбанк в ход торгов не вмешивался.

Торги по доллару 19 февраля стартовали котировками 27,8-27,83 грн/$. После первых соглашений, зафиксированных в торговом терминале Bloomberg по 27,83 грн, рынок отреагировал ростом котировок иностранной валюты до уровня 27,84-27,86 грн/$.

Далее курс безналичного доллара вырос до отметки 27,86-27,88 грн/$.

«В полдень на рынке преобладало предложение, цена национальной единицы укрепилась до уровня 27,83-27,84 грн/$. Во второй половине дня торги по американской валюте проходили в диапазоне 27,85-27,87 грн/$», – отметил в беседе с UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Затишье на межбанковском рынке вызвано ситуативным совпадением факторов, говорят казначеи.

В четверг избыточное предложение было полностью поглощено возросшим спросом со стороны импортеров. А в пятницу дополнительного предложения валюты со стороны нерезидентов не ощущалось, но существенно сократился и спрос.

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Этот баланс, впрочем, носит временный характер. И на следующей неделе может быть нарушен.

«Экспортеры будут придерживать выручку на фоне сезона крупных выплат НДС-возмещения. В среду Минфин будет гасить ранее размещенные ОВГЗ на общую сумму порядка 12 млрд грн. Большая часть этих средств будет перевложена в бумаги новых выпусков, но какая-то попадет на валютный рынок», – подметил нам Каребин.

Кроме прочего, крупное погашение может немного замедлить входящий валютный поток со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ.

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Стабилизирующими факторами на следующей неделе будут начало периода выплат зарплат, что потребует дополнительного объема гривневых ресурсов, а также крупные налоговые выплаты, которые бизнесу предстоит сделать до 26 февраля.

«По нашим оценкам, торги в понедельник на межбанке пройдут в рамках 27,8-27,95 грн/$», – спрогнозировал нам Юрий Каребин.

Курс в обменниках

В пятницу курс доллара на наличном рынке вырос в покупке на пару копеек. А вот евровалюта пошла вверх более уверенно.

Курс валют 22 февраля 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник - фото 4

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару вечером составляют 27,77-27,95 гривны. Евро покупают по 33,47 гривны, а продают по 33,8 гривны.

Курс на черном рынке

  • USD 27,900/27,946;

  • EUR 33,641/33,736;

  • RUB 0,370/0,380.

Курс валют 22 февраля 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник - фото 5

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