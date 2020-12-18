Курс валют 21 декабря 2020 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Официальный курс доллара на понедельник, 21 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,82 грн/$, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро подорожал чуть больше – его курс за день поднялся на 3 копейки и составил 34,1 грн/€.

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Курс на межбанке

Пятничные торги на межбанке прошли очень динамично. Открывался рынок котировками 27,76-27,81 грн/$. Но курс почти сразу пошел вниз и первые сделки заключались в рамках 27,73-27,75 грн/$.

«Многие решили, что повторяется сценарий прошлой пятницы, когда под давлением валютных распродаж нерезидентов (в рамках подготовки к ОВГЗ-аукциону) гривна активно укреплялась. На уровне 27,73 грн/$ ближе к 10 часам крупный покупатель одним лотом выкупил с рынка $20 млн. Не исключено, что это был НБУ. Однако затем спрос начал расти и котировки пошли вверх», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

К обеду курс вышел на уровень 27,88-27,93 грн/$. А в завершение дня достиг отметок 27,98-28,02 грн/$.

Динамичный рост котировок стимулировал высокую активность спекулянтов. Похоже, именно они были ключевым источником спроса во второй половине дня.

Объем сделок в системе Bloomberg сегодня составил $158 млн.

Следующая неделя обещает быть не менее динамичной. В первой ее половине гривна будет укрепляться. Минфин анонсировал во вторник продажу сразу 11 выпусков ОВГЗ. Среди которых и особенно популярные среди нерезидентов бумаги со сроком обращения 3, 4 и 5 лет в гривне.

Вряд ли Минфин сможет повторить успех размещения текущей недели, но порядка 20 млрд грн привлечь может.

«Часть будет выкуплена нерезидентами, которые будут продавать валюту для расчетов», – отметил нам Каребин.

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В то же время на следующей неделе активизируется Госказначейство с выплатами НДС-возмещения, что приведет к снижению объема валютного предложения со стороны экспортеров.

Наконец, бизнес будет активно закрывать год, выплачивая зарплаты и налоги, что требует дополнительных объемов гривны. Важно, что все эти факторы будут сжаты в рамки короткой недели.

Последнее обстоятельство будет вынуждать участников рынка спешить с закрытием сделок и обеспечит высокую волатильность торгов, говорит казначей.

«По нашим оценкам, в течение следующей недели торги будут проходить в коридоре 27,70-28,10 грн/$», – спрогнозировал нам Юрий Каребин.

Курс в обменниках

После сегодняшних курсовых ралли на межбанке, на наличном рынке евро и доллар также подросли.

В пятницу вечером банки и обменники выставляли котировки по доллару в среднем на уровне 27,76-28 грн/$. Евровалюту скупали у населения по 33,8 грн, а продавали по 34,25 грн.

Курс на черном рынке

USD 27,960/28,034;

EUR 33,968/34,053;

RUB 0,374/0,378.

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