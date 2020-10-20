Курс валют 20 октября — доллар растет

20 октября 2020, вторник, 05:15

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2020-10-20T05:15:00+03:00

Экономика

2020-10-21T04:00:27+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Курс доллара в Украине продолжает расти. Официальный курс на сегодня

Валерия Драгомирова

И пока гривна продолжает проседать на межбанке, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 октября, на 1,13 коп. до 28,3762 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 октября, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:



Официальный курс

1 фунт стерлингов

36,8891

1 доллар США

28,3762

1 швейцарский франк

31,1809

10 иен

2,6939

10 российских рублей

3,6547

1 евро

33,4343

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Ранее эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. До конца года ожидается курс 28,30-28,70 UAH/USD.

Кроме того, что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин. Если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ), то курс будет укрепляться.

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