Курс валют 20 октября — доллар растет

20 октября 2020, вторник, 05:15
16108
2020-10-20T05:15:00+03:00
Экономика
2020-10-21T04:00:27+03:00
Українські Новини
Українські Новини
Курс доллара в Украине продолжает расти. Официальный курс на сегодня
Валерия Драгомирова
И пока гривна продолжает проседать на межбанке, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 октября, на 1,13 коп. до 28,3762 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 октября, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
Официальный курс
1 фунт стерлингов
36,8891
1 доллар США
28,3762
1 швейцарский франк
31,1809
10 иен
2,6939
10 российских рублей
3,6547
1 евро
33,4343
Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.
Ранее эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. До конца года ожидается курс 28,30-28,70 UAH/USD.
Кроме того, что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин. Если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ), то курс будет укрепляться.
Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости