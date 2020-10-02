Курс валют 2 октября 2020

Курс доллара вырос до 28,33 гривни, а курс евро — до 33,33 гривни.

В Украине продолжают дорожать доллар и евро / REUTERS

Национальный банк Украины на сегодня, 2 октября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,33 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 33,33 гривни/евро, то есть гривня просела к евро на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс на межбанке

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 2 октября, ослаб на 5 копеек, до 28,45 гривни/доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта просела на 8 копеек – до 33,38 гривни/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,25 грн за доллар, евро – 32,93 гривни за евро.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 2 октября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2833,43 (1 октября – 2831,05)

100 EUR – 3332,82 (1 октября – 3316,43)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины вчера, 1 октября, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,33/28,35 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,33/33,35 гривни/евро.

Предыдущий курс доллара

Национальный банк Украины на вчера, 1 октября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,31 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Екатерина Жирий

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