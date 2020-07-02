Курс валют 2 июля 2020

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Курс гривни к евро снизился до 30,00 гривни/евро.

Гривня по официальному курсу ослабла к доллару / фото УНИАН

Национальный банк Украины на четверг, 2 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 гривни/доллар, то есть гривня после двух дней укрепления ослабла к доллару на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,00 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

100 USD США – 2677,00 (1 июля – 2666,76)

100 EUR – 2999,71 (1 июля – 2986,77)

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,70 гривни за доллар, евро — 29,80 гривни за евро.

Курс валют 2 июля в обменниках:

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 2 июля, выросла на 21 копейку — до 27,00 гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 24 копейки и составила 30,30 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 1 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару — на этот раз на две копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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