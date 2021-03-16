Курс валют 17 марта 2021 в Украине – доллар к гривне на среду

Официальный курс доллара на среду, 17 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,65 грн/$, что на 1 копейку выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подорожал за день также на 1 копейку – его курс на завтра составил 32,96 грн/€.

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Курс на межбанке

Сегодня утром торги на межбанке в среду открывались в рамках 27,6-27,65 грн/$. В первые полчаса на ожиданиях притока валюты от нерезидентов под сегодняшний ОВГЗ-аукцион котировки уверенно двигались вниз, достигнув минимума на уровне 27,57-27,59 грн/$. Однако предложения валюты оказалось недостаточно, чтобы покрыть весь спрос.

Как отметил главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Сергей Ярошенко, после вчерашнего укрепления гривны многие рассчитывали на усиление тренда и откладывали покупку, но, когда стало ясно, что поток желающих продать валюту не такой значительный, начали активно заключать сделки, соглашаясь на предложенные продавцами котировки.

«Уже к 10:00 курс вернулся к уровням открытия 27,61-27,63 грн/$. А к обеду вырос до отметок 27,64-27,66 грн/$», – комментирует он UBR.ua ситуацию на межбанке.

Как рассказал нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, перед обеденным перерывом котировки по «американцу» подскочили до уровня 27,67-27,69 грн/$. Во второй половине дня торги по американской валюте проходили в диапазоне 27,69-27,75 грн/$.

Ярошенко сообщает, что после обеда на рынке появилось несколько крупных покупателей, которые резко ускорили рост котировок. Курсовой разворот активно поддерживали спекулятивно настроенные участники. По его убеждению, главная причина роста курса доллара во вторник носит преимущественно психологический характер.

«Рынок явно переоценил объем предложения со стороны нерезидентов, благодаря чему сформировался отложенный спрос на валюту, который был почти мгновенно реализован на фоне обозначившегося роста котировок. Покупали валюту сегодня многие: и импортеры, и банки. Какого-то явного источника спроса не было», – говорит банкир.

По прогнозам Ярошенко, в первой половине завтрашних торгов гривна с высокой вероятностью будет укрепляться. Этому будут способствовать продажи валюты нерезидентами для расчета с Минфином за приобретенные сегодня ОВГЗ. В игру на понижение будут включаться и спекулянты. Но во второй половине дня курс, скорее всего, скорректируется.

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По его мнению, торги на межбанке в среду пройдут в рамках 27,65-27,78 грн/$.

Курс в обменниках

Сегодня как евро, так и доллар подешевели.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару составляют 27,55-27,75 грн. Евро покупают по 32,75 грн, а продают по 33,1 грн.

Курс на черном рынке

USD 27,645/27,692;

EUR 32,935/33,062;

RUB 0,371/0,377.

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