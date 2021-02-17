Курс валют 17 февраля 2021

Курс доллара в обменных пунктах Киева сегодня утром подорожал до 28,05 гривни.

Сегодня в украинских обменниках подорожал доллар / REUTERS

Национальный банк Украины на сегодня, 17 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,83 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем, тем временем в обменниках доллар подорожал до 28,05 гривни.

Читайте такжеПауза в переговорах Украины с МВФ обвалит гривню — прогноз

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 33,77 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 17 февраля, ослаб на 10 копеек – до 28,05 гривни/доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта осталась на уровне показателя предыдущего дня – 33,93 гривни/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,80 гривни за доллар, евро – 33,50 гривни за евро.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 17 февраля, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2783,04 (16 февраля – 2796,71)

100 EUR – 3377,08 (16 февраля – 3392,97)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины вчера, 16 февраля, котировки гривни к доллару установились на уровне 27,90/28,92 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,78/33,80 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 16 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram



Автор:



Екатерина Жирий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник