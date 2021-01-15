Курс валют 16 января 2021 в Украине – доллар к гривне на субботу

Официальный курс доллара на рабочую в Украине субботу, 16 января, установлен Нацбанком на уровне 28,05 грн/$, что на 1 копейку меньше в сравнении с предыдущим банковским днем .

Евро, в свою очередь, подорожал на 3 копейки – его курс составил 34,01 грн/€.

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Курс на межбанке

Пятничные торги на межбанке открывались в рамках 28,03-28,06 грн/$, а основная часть сделок в первой половине дня заключалась в коридоре 28,03-28,05 грн./$.

«После 12:00 спрос вырос, и котировки начали расти. К обеду они достигли отметок 28,08-28,10 грн/$», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Ближе к концу дня на торги вышел относительно крупный покупатель, который на малоликвидном рынке поднял котировки до 28,12-28,18 грн/$.

«На фоне общего объема (за день в Bloomberg прошло сделок на $136 млн), $10 млн – не слишком крупная сделка. Но в конце дня этого объема оказалось достаточно, чтобы котировки резко подскочили», – добавил Каребин.

НБУ в сегодняшних торгах участия не принимал.

Довольно волатильные торги в пятницу во многом объясняются эффектом предстоящих выходных.

Завтра в Украине рабочий день, но доллар не будет ходить, поскольку остальной мир будет отдыхать. Более того, понедельник в США также будет нерабочим по случаю дня Мартина Лютера Кинга.

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Следовательно, и в это день сделки на межбанке будут заключаться на условиях ТОМ, объем валютного предложения будет очень ограниченным, а активность торгов невысокая.

Этим и объясняется сегодняшняя поспешность покупателей – импортеры торопились купить валюту и рассчитаться по контрактам.

«В субботу и понедельник мы ожидаем малоликвидных торгов. На этом фоне не исключены попытки спекулянтов раскачать рынок. По нашим оценкам, завтра торги пройдут в рамках 28,10-28,25 грн/$», – резюмировал Юрий Каребин.

Курс в обменниках

Наличный рынок тоже готовится в росту котировок и уже потихоньку поднимают котировки.

В пятницу вечером банки и обменники торгуют американской валютой в среднем по курсу 28/28,25 грн. Евровалюту скупают у населения по 33,85, а продают ему по 34,25 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 28,196/28,257;

EUR 34,056/34,134;

RUB 0,374/0,378.

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