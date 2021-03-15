Курс валют 15 марта 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Официальный курс доллара на понедельник, 15 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,73 грн/$, что на 1 копейку ниже уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевел за день на 9 копеек – его курс на сегодня составил 33,08 грн/€.

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Курс на межбанке

Курс гривны в понедельник, 15 марта, держится на уровне 27,7 грн/$. Такая динамика наблюдается на фоне роста заболеваемости на Covid-19 в Украине, которая уже существенно превысила осенние показатели, при этом темпы вакцинации остаются очень низкими.

«В условиях высокой заболеваемости и инфляции спрос на товары падает, что подавляет деловую активность и приводит к снижению спроса на валюту. В свою очередь продажи валюты более стабильны, что формирует поддержку гривне», – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Сегодня и завтра рынок будет высматривать нерезидентов, которые могут заинтересоваться размещаемыми во вторник 7-летними ОВГЗ. Если нерезиденты начнут продажу валюты, гривна покажет укрепление.

В свою очередь инвесторы, ввиду стремительно растущей инфляции в Украине, будут требовать более высоких уровней доходности. Минфин же, оценивая перспективы третьей волны эпидемии и возможного локдауна, будет вынужден привлекать деньги и под более высокие ставки, поскольку только инфляция останется драйвером роста бюджетных поступлений.

«Вероятно, в ближайшее время гривна будет торговаться в диапазоне 27,65-27,75 грн/$. В случае активизации нерезидентов на покупку ОВГЗ, возможно ситуативное укрепление гривны до 27,55 грн/$», – добавил Шевчишин.

Напомним, последние торги на прошлой неделе прошли с минимальными курсовыми колебаниями. Хотя объем торгов для пятницы оказался вполне приличным – за день в Bloomberg прошло сделок на $112 млн. Что примерно соответствует средним значениям.

«Открывались торги в рамках 27,73-27,75 грн/$, и вплоть до обеда сделки заключались в диапазоне 27,73-27,76 грн/$», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

В середине дня курс немного просел до 27,70-27,72 грн/$. Но к завершению торгов пятницы немного вырос, и закрывалась сессия в рамках 27,72-27,74 грн/$.

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Такая курсовая стабильность была ожидаема. В настоящий момент на рынке нет каких-то серьезных факторов, дающих основания прогнозировать существенные курсовые колебания. «На торгах хватает и продавцов, и покупателей, а ситуативные перекосы между спросом и предложением нивелируются сугубо рыночными факторами», – добавил Каребин.

Аналогичная ситуация прогнозируется и на текущей неделе. Крупных выплат по ОВГЗ не запланировано. До высокого сезона выплат НДС-возмещения еще далеко.

«В понедельник мы ждем роста объема предложения за счет продаж валюты нерезидентами. Их интерес к украинским облигациям восстанавливается, что может спровоцировать укрепление гривны в первой половине недели. Остается актуальным и фактор посевной – аграрии продолжат продавать валюту для подготовки к полевым работам», – подметил нам Юрий Каребин.

По прогнозам банкиров, торги на межбанке в понедельник пройдут в рамках 27,65-27,8 грн/$.

Курс в обменниках

Сегодня на наличном рынке по доллару наблюдается стабильная обстановка. Котировки американской валюты с пятницы существенно не изменились. А вот евровалюта подешевела на 4-5 копеек.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару составляют 27,65-27,85 грн. Евро покупают по 32,85 грн, а продают по 33,25 грн.

Курс на черном рынке

USD 27,673/27,755;

EUR 32,990/33,109;

RUB 0,370/0,375.

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