Курс валют 15 марта 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Официальный курс доллара на понедельник, 15 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,73 грн/$, что на 1 копейку ниже уровня предыдущего торгового дня.
Евро подешевел за день на 9 копеек – его курс на сегодня составил 33,08 грн/€.
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Курс на межбанке
Курс гривны в понедельник, 15 марта, держится на уровне 27,7 грн/$. Такая динамика наблюдается на фоне роста заболеваемости на Covid-19 в Украине, которая уже существенно превысила осенние показатели, при этом темпы вакцинации остаются очень низкими.
«В условиях высокой заболеваемости и инфляции спрос на товары падает, что подавляет деловую активность и приводит к снижению спроса на валюту. В свою очередь продажи валюты более стабильны, что формирует поддержку гривне», – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Сегодня и завтра рынок будет высматривать нерезидентов, которые могут заинтересоваться размещаемыми во вторник 7-летними ОВГЗ. Если нерезиденты начнут продажу валюты, гривна покажет укрепление.
В свою очередь инвесторы, ввиду стремительно растущей инфляции в Украине, будут требовать более высоких уровней доходности. Минфин же, оценивая перспективы третьей волны эпидемии и возможного локдауна, будет вынужден привлекать деньги и под более высокие ставки, поскольку только инфляция останется драйвером роста бюджетных поступлений.
«Вероятно, в ближайшее время гривна будет торговаться в диапазоне 27,65-27,75 грн/$. В случае активизации нерезидентов на покупку ОВГЗ, возможно ситуативное укрепление гривны до 27,55 грн/$», – добавил Шевчишин.
Напомним, последние торги на прошлой неделе прошли с минимальными курсовыми колебаниями. Хотя объем торгов для пятницы оказался вполне приличным – за день в Bloomberg прошло сделок на $112 млн. Что примерно соответствует средним значениям.
«Открывались торги в рамках 27,73-27,75 грн/$, и вплоть до обеда сделки заключались в диапазоне 27,73-27,76 грн/$», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.
В середине дня курс немного просел до 27,70-27,72 грн/$. Но к завершению торгов пятницы немного вырос, и закрывалась сессия в рамках 27,72-27,74 грн/$.
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Такая курсовая стабильность была ожидаема. В настоящий момент на рынке нет каких-то серьезных факторов, дающих основания прогнозировать существенные курсовые колебания. «На торгах хватает и продавцов, и покупателей, а ситуативные перекосы между спросом и предложением нивелируются сугубо рыночными факторами», – добавил Каребин.
Аналогичная ситуация прогнозируется и на текущей неделе. Крупных выплат по ОВГЗ не запланировано. До высокого сезона выплат НДС-возмещения еще далеко.
«В понедельник мы ждем роста объема предложения за счет продаж валюты нерезидентами. Их интерес к украинским облигациям восстанавливается, что может спровоцировать укрепление гривны в первой половине недели. Остается актуальным и фактор посевной – аграрии продолжат продавать валюту для подготовки к полевым работам», – подметил нам Юрий Каребин.
По прогнозам банкиров, торги на межбанке в понедельник пройдут в рамках 27,65-27,8 грн/$.
Курс в обменниках
Сегодня на наличном рынке по доллару наблюдается стабильная обстановка. Котировки американской валюты с пятницы существенно не изменились. А вот евровалюта подешевела на 4-5 копеек.
В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару составляют 27,65-27,85 грн. Евро покупают по 32,85 грн, а продают по 33,25 грн.
Курс на черном рынке
- USD 27,673/27,755;
- EUR 32,990/33,109;
- RUB 0,370/0,375.
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