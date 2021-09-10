Курс валют 13 сентября 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Официальный курс доллара на понедельник, 13 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,67 грн/$, что на пять копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевеет на четыре копейки – его курс составит 31,58 грн/€.

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Курс на межбанке

Первая сделка в пятницу, 10 сентября, посредством терминала Bloomberg была заключена по курсу 26,7 грн/$ – выше уровней закрытия торгов за предыдущий день.

«Уже в начале торгов предложение иностранной валюты преобладало, что поспособствовало снижению котировок до отметки 26,63-26,66 грн/$ к 11:00», – рассказала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Ближе к полудню спрос на иностранную валюту вырос, что позволило котировкам вернуться к уровню открытия 26,71-26,75 грн/$. В этом диапазоне торги проходили до окончания сессии с расчетами TOD (день в день).

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Эпизодические всплески спроса и предложения несколько раз меняли траекторию, однако спрос и предложение сегодня были уравновешены, а указанный уровень в равной степени устраивал и продавцов, и покупателей.

«Суммарно в Bloomberg сегодня прошло сделок на $174 млн, что примерно соответствует средним показателям пятницы последних нескольких месяцев», – уточнила Волуйчак.

По ее словам, похоже, сегодня рынку удалось нащупать равновесный уровень.

«В отсутствие существенных факторов, способных оказать влияние на курсовые тренды, это дает основания рассчитывать на спокойные и ровные торги в начале следующей недели», – добавила банкир.

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Крупных погашений старых выпусков ОВГЗ на следующей неделе не запланировано, а фактор уплаты налогов не будет оказывать значительного давления на доллар в понедельник – его влияние, скорее всего, будет проявляться уже во второй половине недели.

«Полагаю, в понедельник торги на межбанке будут проходить в рамках 26,67-26,82 грн/$», – прогнозирует она.

Курс в обменниках

На наличном рынке доллар и евро за день подешевели в продаже на пару копеек.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару вечером составляют 26,65-26,83 грн/$. Евровалюту покупают по 31,4 грн/€, а продают по 31,72 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 26,745/26,836;

EUR 31,501/31,591;

RUB 0,360/0,364.

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