Курс валют 1 февраля 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Официальный курс доллара на понедельник, 1 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,13 грн/$, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим торговым днем.
В свою очередь евро подорожал на 5 копеек – его курс составил 34,15 грн/€.
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Курс на межбанке
Последняя неделя января завершилась на межбанке в том же спокойном режиме, что и началась.
Торги в пятницу были малоактивными и завершились укреплением гривны на 1 копейку – до 28,13-28,15 грн/$.
«Первые сделки сегодня заключались в рамках 28,13-28,15 грн/$. В этом диапазоне торги шли до 11 часов. Затем котировки немного просели до 28,10-28,13 грн/$, однако к концу дня вернулись на утренние показатели», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.
В Bloomberg прошло $83 млн. Нацбанк в ход торгов сегодня не вмешивался.
Курсовые тренды прошедшей недели главным образом определялись валютными распродажами нерезидентов под покупку ОВГЗ. С понедельника по пятницу их портфель вырос на 4,5 млрд грн.
Продажа эквивалентного объема валюты компенсировала сдержанное предложение со стороны экспортеров, которым Госказначейство активно выплачивало НДС-возмещение. За неделю по этой статье перечислили около 11 млрд грн.
«В начале следующей недели мы ожидаем небольшого укрепления гривны. Нерезиденты будут наращивать продажу валюты, готовясь к ОВГЗ-аукциону во вторник. По нашим оценкам, торги в понедельник пройдут в рамках 28,05-28,15 грн/$», – спрогнозировал нам Каребин.
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Аналогичные тенденции сохранятся и во вторник. Однако во второй половине недели возможен курсовой откат на фоне повышенного спроса на валюту со стороны иностранных компаний под репатриацию дивидендов.
«Тренд попытаются подхватить спекулятивно настроенные участники, что может привести к повышенной волатильности во второй половине недели», – подытожил нам Юрий Каребин.
Курс в обменниках
Курсы доллара и евро на наличном рынке сегодня к вечеру просели еще немного.
Банки и обменники выставляют котировки гривны к доллару в среднем диапазоне 28,05-28,25 гривны. Евро покупают по 33,8, а продают по 34,25 гривны.
Курс на черном рынке
- USD 28,099/28,153;
- EUR 33,887/34,013;
- RUB 0,365/0,375.
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