Курс валют 1.12.2018 в России: курс доллара в России сегодня, курс евро, что будет с рублём в конце декабря 2018, прогноз — РосРегистр

Прошедшая рабочая неделя стала настоящим испытанием для российского рубля — дешевеющая нефть и неблагоприятная геополитическая обстановка оказали давление, из-за чего рубль показал небольшое падение своей стоимости в отношении доллара и евро. Изменение ждали уже в декабре, но будут ли они позитивными?

Так, много ожиданий возлагалось на встречу Владимира путина и Дональда Трампа в Аргентине, запланированной на 1 декабря 2018 года. Но американская сторона в последний момент отменила встречу из-за неприятия ситуации, связанной с конфликтом в Азовском море. Инвесторы замерли в ожидании — неужели Штаты пойдут дальше и примут жесткий пакет санкций против России? Рублю тогда точно несдобровать.

Курс валют в России сегодня, 1 декабря 2018 — курс доллара, курс евро

На выходные, 1 и 2 декабря, рубль ушел на достаточно приемлемых позициях. Доллар в стране по официальному курсу Центрального банка стоит 66.53 рубля за единицу, а евро оценено в 75.75 рубля.

Нефть пока оказывает малое влияние на положение рубля — на прошлой неделе котировки немного выросли, но это не спасло национальную валюту от падения, ведь в первую очередь на нее влияла политическая ситуация в мире. ЕС и США пока достаточно холодно отреагировали на ситуацию в Керченском проливе. В Европе даже заявили, что вводить санкции против России по просьбе Украины не планируют, а вот США своих заявлений не делали — реакция была только от президента Штатов, который отменил встречу с Путиным.

Влияют на состояние валют развивающихся стран отношения США и Китая — торговая война бьет по мировой экономике, не давая укрепиться другими, казалось бы, не причастным к конфликту странам. Попадает под раздачу и деревянный — состояние мировой экономики не дает ему вздохнуть и укрепиться на стабильных отметках.

Что будет с рублем в декабре 2018 — прогнозы экспертов

Изначально рублю давали достаточно утешительные прогнозы. Встреча президентов и заседание ОПЕК, намеченное на первую неделю декабря, должны были немного скрасить ситуацию вокруг России и поднять национальную валюту. Так, аналитики были уверены, что резких и воинственных заявлений не должны были сделать ни Путин, ни Трамп, а значит валютный рынок не отреагировал бы на встречу негативной динамикой для рубля.

Что же касается нефти, то на предстоящем заседании добытчики должны говорить о резком и жестком сокращении количества добываемого сырья, а значит цены на черное золото отреагировали бы ростом.

Что же видим сегодня, 1 декабря? Встреча президентов отменена, а это значит, что инвесторы вновь говорят о возможном введении жесткого пакета санкций против России со стороны Штатов. Санкции утопят рубль, тем более, если будет принят тот пакет, который обговаривается с начала осени. По нему крупным банкам страны запретят операции с долларом, что ударит по экономике и по обычным гражданам, которым заморозят либо конвертируют по невыгодному курсу все их сбережения в долларах.

Перспектива санкций со стороны ЕС, кажется, не маячит — официально уже было заявлено, что ужесточение ограничений ударит как по России, так и по самому Союзу, так что пока новый пакет обсуждаться не будет, хоть Украина, считающая себя пострадавшей стороной, настаивает на нем.

Что касается ожидаемого заседания стран ОПЕК, то решение по сокращению добычи нефти, вероятно, принято будет, но скептики уверены, что рынок черного золота отреагирует лишь временным ростом цены — после она вновь опустится.

Также на отношения рубля с долларом повлияет поднятие ключевой ставки ФРГ, запланированное на середину декабря, и решение Центрального банка на продление либо снятия моратория на закупку валюты.

Подытожить вышесказанное можно сразу несколькими предположениями. По самому позитивному сценарию доллар в стране в декабре и к концу 2018 года будет варьироваться в стоимости возле 67-68 рубле, а евро вокруг отметок 75-77 рублей за единицу. Негативный же сценарий для деревянного, который ожидают большинство экспертов и аналитиков, выглядит неутешительно — доллар подняться в цене может до 77 рублей, а евро до 85-89 рублей за единицу.

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