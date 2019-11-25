Курс рубля вырос к доллару и евро. Какой будет неделя для валютного рынка :: Новости :: РБК Quote

Курс рубля вырос к доллару и евро. Какой будет неделя для валютного рынка

Курс рубля вырос к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами и росту нефтяных котировок до двухмесячных максимумов. Эксперты рассказали, что будет с курсами доллара, евро и рубля на этой неделе

Доллар/Рубль

USD/RUB

Купить

₽64,5

(+0,71%)

Прогноз

25 фев 2020

К дате

Nordea

Аналитик

50%

Надежность прогнозов

Фото: Romi_Lado / Pixabay

Курс рубля вырос к доллару и евро на 0,1%. Укрепить позиции рублю помог рост валют развивающихся стран, пик ноябрьских налоговых выплат и повышение цен на нефть. В понедельник, 25 ноября, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы. Спрос на нефть увеличился в ожидании продления соглашения о сокращении добычи сырья ОПЕК+ до июня следующего года.

Оптимизма на рынки добавили сообщения о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Подробнее о том, что на этой неделе повлияет на финансовые рынки и как изменятся курсы валюта, смотрите на видео:

Что ждет финансовые рынки на этой неделе? Как изменится курс рубля? На опросы ведущего телеканала РБК Константина Бочкарева ответил директор аналитического департамента «Региона» Валерий Вайсберг

(Видео: Телеканал РБК)

Что будет с курсами валют?

В ближайшее время курс рубля к доллару может немного укрепиться, сообщил директор аналитического департамента «Региона» Валерий Вайсберг. Основным событием для валютного рынка станет заседание ЦБ 13 декабря. Позитивно на курс рубля могут повлиять сообщения о возможном сокращении ключевой ставки Банком России еще раз на 25 процентных пунктов, рассказал эксперт.

Влияние на рынок также может оказать намеченная на 5-6 декабря встреча ОПЕК+. Любые сигналы о возможном дополнительном снижении добычи участников соглашения с января или апреля следующего года поддержат рост цены на нефть. В целом декабрь обещает быть для курса рубля и российских облигаций очень позитивным, считает Валерий Вайсберг.

В ближайшие дни курс рубля к доллару остается в коридоре ₽63,5-64,5, считают аналитики Нордеа Банка. Курс евро с начала ноября находится в диапазоне ₽70-71, и значимые факторы, способные сдвинуть курс из этого коридора, пока отсутствуют.

В следующем году существенное влияние на валютный рынок окажут торговые переговоры между США и Китаем и президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре. В условиях приближающихся выборов санкционный вопрос может снова вернуться на повестку дня, предупредили эксперты банка.

Как прогнозируют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов, в первой половине 2020 года доллар может подорожать. К середине 2020 года курс рубля ослабится до уровня ₽65 в паре с американской валютой. «Во втором полугодии следующего года курс российской валюты восстановит часть потерянных позиций и вернется к отметке ₽64 за $1», — считают эксперты. Ориентиром для курса евро на середину и конец 2020 года будут уровни ₽73,5 и ₽74,9 за €1 соответственно.

Продажи валюты экспортерами поддержат рубль до момента уплаты налога на прибыль в четверг, рассказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Рост цены на нефть выше $63 за баррель также может положительно сказаться на курсе рубля. Стоимость нефти поднялась вслед за сообщениями о возможности дополнительного сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Курс доллара на этой неделе не выйдет из коридора ₽63,3-64,1, а курс евро будет меняться в диапазоне ₽70,2-71, прогнозируют в банке «Русский Стандарт».

Автор:

Марина Мазина.

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