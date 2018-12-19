Курс рубля сегодня может очень сильно измениться — ProFinance.Ru

Курс рубля по итогам первого часа торгов на Московской бирже в среду подрастает к доллару и незначительно снижается к евро, отражая динамику форекса. А динамика последнего говорит нам о том, что все последние дни инвесторы реализовывали сценарий и частично заложили его в цену доллара, согласно которому ФРС намекнет на паузу в цикле ужесточения монетарной политики по итогам последнего в этом году двухдневного заседания, которое завершится в среду решением о повышении ставки на 25 бп и пресс-конференцией Джерома Пауэлла. То, что ставка будет повышена, говорит рынок фьючерсов на ставку, который никогда, или почти никогда, не ошибается.

Что будет означать для рубля такой сценарий, который, повторим, рынок частично уже закладывает в котировки. Для рубля — это манна небесная. Это большой задел для всего класса рисковых активов, включая весь блок валют стран с развивающейся экономикой. Этот сценарий будет означать то, что Пауэлл решит нажать на кнопку «стоп» американского пылесоса, который выкачивает деньги (в рамках количественного ужесточения) со всей мировой финансовой системы.

Проблема ужесточения долларовой ликвидности обострилась в этом году немного раньше, чем обычно. Ставки по доллару подскочили еще в сентябре-октябре, в декабре вышли на максимальные локальные значения, и только на этой неделе ставка по евродоллару вернулась к более естественным уровням минус пять пунктов (а не минус сто пунктов). Знающие люди говорят, что инвесторы в этом году перестраховались и начали брать доллар взаймы заранее, чтобы скорректировать позиции. Теперь спрос на доллар упал, ставки упали, да и доходность облигаций США тоже рухнула. Сам по себе этот факт уже дал облегчения рисковым активам, а если сегодня Пауэлл скажет, что пока ФРС нужно подумать, то радости на ЕМ не будет предела. Сейчас многие аналитики считают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это, как они говорят, указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал «голубиного» настроя ЦБ.

Другой вариант: рынок ошибается. А это вполне возможно. Рынок часто ошибается и ставит не на ту лошадку. Допустим, ФРС и не подумает «по-голубиному» повышать ставки в среду. Что, если ФРС будет обеспокоена падением занятости до естественного уровня и ростом производственных мощностей до уровней, за пределами которых начинается инфляционный ответ предложения на рост совокупного спроса. То есть ЦБ вдруг заявит, что его волнует давление инфляции. Конечно же, текущие цифры не дают оснований так думать. Инфляция и инфляционные ожидания сейчас вполне контролируемы. Но ФРС — это тот институт, который думает наперед.

Да, есть контраргументы такому мнению: якобы мировая экономика замедляется, фискальный стимул Трампа завершает свое действие на американскую экономику, торговая война может еще аукнуться. Да, это так. Поэтому мы не настаиваем на том или ином сценарии. Кстати, мы даже не рассматриваем вариант того, что ФРС как-то будет восприимчивая к критике Трампа относительно «возмутительности» повышения ставок. В этом учреждении, как в медицинском — доктор к больному, относятся к данному конкретному случаю с пониманием: возможно, это просто недостаток образования. В понедельник президент Дональд Трамп заявил, что считает «невообразимым тот факт, что при очень сильном долларе и при фактическом отсутствии инфляции, а также при том, что мир вокруг рушится за пределами США, Париж горит, и Китай ослабляется, ФРС в принципе рассматривает возможность очередного повышения ставки». По мнению ряда аналитиков, ФРС теперь точно не откажется от повышения процентной ставки. Она попытается защитить свою независимость от исполнительной ветви власти.

Итак, резюмируя вышесказанное: для рубля сегодняшний день — это рулетка. Он почти не отреагирует на данные по запасам нефти, но очень активно может отреагировать на решения ФРС и комментарии Пауэлла. Любые мягкие комментарии ФРС, указывающие на меньшее количество повышений ставки в 2019 году, чем сейчас предполагает официальный прогноз ЦБ (3 точки на точечной диаграмме), способны опрокинуть доллар и вызвать резкий рост рубля, И, напротив, если ФРС останется непреклонной и не изменит прогноз повышения ставки в 2019 году, прогноз роста экономики США или будет звучать более жестко, чем ожидается, рубль резкой упадет.

Пауэлл и его коллеги по ФРС продолжают говорить о том, что ставки все еще ниже нейтрального уровня, на который нацелен Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) американского центробанка, хотя и близки к нему. Главный экономист Bank of America Merrill Lynch по США Мишель Майер ожидает, что Пауэлл выберет для пресс-конференции тон и формулировки, которые призваны вселить в рынки уверенность в стабильном росте экономики, но при этом не давать излишне «ястребиных» сигналов.

«Ключевыми словами будут осторожность, терпение, риски и зависимость от данных», — написала она в обзоре.

Таков прогноз в рамках ближайших двух-трех дней. Далее рубль будет ждать начала нового года и активизации американцев на санкционном фронте. Конгресс США может вернуться к рассмотрению потенциальных санкций против России в первом квартале 2019. Вряд ли стоит ждать принятия каких-либо катастрофических мер, вроде запрета покупки суверенных облигаций. Скорее, это будет очередной жалкий удар по близкому окружению президента России Владимира Путина. Даже попытка запретить госбанкам операции с долларом ударит по самим США, потому что этот шаг сблизит Россию с Европой.

Дмитрий Полин

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