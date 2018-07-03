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Курс рубля падает, инвесторы ждут ухудшений в мировой экономике

Мировая экономика 03 Июл 2018
Курс рубля падает, инвесторы ждут ухудшений в мировой экономике
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  • Курс рубля падает, инвесторы ждут ухудшений в мировой экономике  Stock Markets Group

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