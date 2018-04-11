Курс российского рубля упал до отметок двухлетней давности

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Рубль в начале среды продолжил ощутимо дешеветь: евро уже протестировал круглый уровень 80 рублей, доллар попытался дотянуться до 65.

Таких высоких курсов евро и доллара в России не было с марта-апреля 2016 года.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 среды рос на 1,45 рубля, до 64,46 рубля, курс евро — на 1,88 рубля, до 79,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду доллар поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро – до 80,15 рубля — максимума с марта 2016 года.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.

На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

Во вторник, 10 апреля, российский рубль продолжил снижение на торгах в Москве: курс доллара превысил 61 руб/долл, курс евро — более 75 руб/евро.

Утром 11 апреля Национальный банк Украины подверг существенной корректировке официальный курс российского рубля: он снизился с 4,5 до 4,16 грн/10 рублей.

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