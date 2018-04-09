Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс российского рубля продолжает падать после введенных санкций США

Курс российского рубля продолжает падать после введенных санкций США

Курс валют09 Апр 2018
Курс российского рубля продолжает падать после введенных санкций США
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Рубль игнорирует отскок вверх нефтяных котировок и падает к евро и доллару, европейская валюта смогла подняться выше 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года, следует из данных Московской биржи.

Флаги США и России

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.38 (по Киеву — ред) рос на 49 копеек — до 58,66 рубля, курс евро — на 63 копейки — до 72,01 рубля (уже поднимался до 72,08 рубля), также следует из данных биржи.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,33% — до 67,33 доллара за баррель.

В пятницу, 6 апреля, сообщалось, что российский рубль усилил снижение, доллар превысил уровень 58 рублей на фоне снижения котировок нефти и новых санкций США против РФ.

Напомним, США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

Ссылки по теме:



Источник

Курс валют на 9 апреля: сколько продлится укрепление гривны →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top