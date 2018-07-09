Курс продажи евро в обменниках Киева резко вырос

Фото: Корреспондент.net

Курс продажи евро повысился почти на 13 копеек

Курс наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9.30 понизился по сравнению с 6 июля.



В понедельник, 9 июля, курс продажи евро резко повысился на 12,89 коп. до 31,1220 UAH/EUR. Об этом сообщает BIN.ua.



Отмечено, что при этом средний курс покупки евро повысился на 6,61 коп. до 30,5017 UAH/EUR.



В свою очередь курс наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 июля на 0,47 коп. до 26,3853 UAH/USD, курс покупки — на 1,02 коп. до 26,0933 UAH/USD.



Актуальные курсы наличной иностранной валюты по состоянию на утро 9 июля:







Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины на понедельник, 9 июля, по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,43 гривен за доллар.



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