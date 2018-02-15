Курс подскочил, как ужаленный: почему доллар ринулся вверх и чего ждать дальше

15 февраля 2018, 19:51

Период укрепления гривны, похоже, подошел к концу: в четверг она резко обвалилась по всем фронтам. И прогнозы экспертов не радуют.

Курс НБУ

На 16 февраля официальный курс гривны к доллару обвалился на 10,5 копейки и составил 26,7598 грн/$ (с 26,6547 грн/$, установленных Нацбанком на предыдущий рабочий день). По отношению к евро официальная гривна рухнула почти на 52 копейки: с 32,9133 грн/евро до 33,431 грн/евро. Снизился курс гривны и по отношению к российскому рублю – в пределах одной копейки: с 4,6284 грн/10 руб. до 4,7286 грн/10 руб.

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Курс доллара: межбанк

15 февраля валютные торги начались с подорожания безналичного доллара на 4 копейки. Межбанк стартовал на уровне 26,72-26,74 грн/$, после чего котировки подросли еще на 4 копейки.

Завершились валютные торги 15 февраля ростом курса безналичного доллара сразу на 18 копеек. Межбанк финишировал в рамках 26,82-26,88 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

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Курс доллара: черный рынок

По данным РБК-Украина, в обменных пунктах Украины 15 февраля курс доллара в продаже повысился на 7 копеек – до 27,04 грн/$, а в покупке курс вырос на 6 копеек – до 26,68 грн/$.

Как сообщает Капитал, в четверг на небанковском рынке физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,92 грн/$, а продать — по 27,05 грн/$. По сравнению со средой, курс американской валюты вырос на 10 копеек как в покупке, так и в продаже.

А вот по данным UBR.ua, курс доллара на наличном рынке Украины вырос с утренних 26,93-27,03 грн/$ до 27,03-27,10 грн/$ к середине дня.

Минимальная цена доллара на продаже людям прибавила около 10 копеек. Самую дешевую валюту предлагал Укргазбанк — по 26,90 грн/$. Максимальный курс продажи доллара находился на уровне 27,50 грн/$, и с ним работал Кристаллбанк. Выкупали банкиры валюту у населения в рамках 26,50-27,15 грн/$.

На черном рынке менялы начинали торговлю в рамках 26,88-27,02 грн/$, а к вечеру закончили на уровне 27,04-27,18 грн/$.

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Валютный прогноз

Подорожание валюты эксперты объяснили отложенным спросом: на торги вышли покупатели доллара, долгое время поджидавшие минимальный курс (в первую очередь нефтетрейдеры, которым нужно было проплачивать контракты по поставке бензина и дизеля). А так как ждали они пару недель, то спрос накопился внушительный.

При этом в ближайшей перспективе банкиры прогнозируют дальнейшее подорожание доллара. Так, в пятницу старта межбанка ждут на уровне 26,75-26,95 грн/$. И только курсовые оптимисты допускают дальнейшую торговлю в диапазоне 26,75-26,85 грн/$.

Как сообщалось, эксперты уверяют, что сезонный пик девальвации гривны уже пройден, и в марте нам стоит ждать очередного витка укрепления гривны.

До летнего периода при благоприятных факторах и текущей активности нерезидентов курс гривны может укрепиться даже до 26,5 грн/$ и ниже.

А вот к концу года курс снова вернется на отметки 28-30 грн/$.

Напомним, эксперты, опрошенные «Вестями», предупреждали, что стабилизация гривны не вечна еще в начале февраля. «В перспективе мы увидим девальвацию, но ожидать, что курс доллара опустится до отметки в 25 грн/$, не стоит. К лету, возможно, курс установится на уровне 26 грн/$», — рассказал экономист Александр Охрименко.

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