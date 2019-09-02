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Курс НБУ на сегодня 2 сентября 2019 – курс доллара, курс евро

Курс валют 02 Сен 2019
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На понедельник, 2 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта потеряли в цене.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 2 сентября цена одного американского доллара составит 25,14 гривны.

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Заметим, что это на 9 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подешевел, но существеннее – минус 19 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 30 августа.

Итак, в понедельник за единицу европейской валюты придется выложить 27,75 гривны.

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