Курс НБУ на 14 ноября. Доллар подорожал на две копейки, а евро — на одну

В среду, 14 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют, согласно которому и доллар, и евро продолжают расти по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 ноября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Доллар набрал одну копейку, его стоимость 14 ноября составляет 27,91 грн. Евро также подорожал, по сравнению со вторником, 13 ноября. Сегодня он стоит 31,44 грн.

Российский рубль в среду подешевел, но совсем незначительно. Его стоимость составляет 0,412 грн против вчерашнего показателя 0,413 грн.

Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, финансисты объяснили, почему курс доллара не удалось качнуть вверх.

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