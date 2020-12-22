Курс НБУ доллара, евро на 22 декабря 2020 – курс валют

На вторник, 22 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Какой курс гривны, читайте на Финансы24.

Официальный курс валют доллара и евро за 22 декабря

Как сообщает Нацбанк, во вторник, 22 декабря, 1 доллар стоит 28 гривен 4 копейки, что на 21 копейку больше, чем в пятницу.

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Евро также ощутимо подорожал по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 19 копеек, что на 9 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 21 декабря.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,20 – 28,23 гривны;

евро – 34,43 – 34,46 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 27,85 гривны, продажа – 28,15 гривны;

евро: покупка – 33,81 гривны, продажа – 34,44 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс с начала пандемии

Весна . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. В апреле-мае гривна частично возобновила позиции.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. В апреле-мае гривна частично возобновила позиции. Лето . Июнь был стабильным для гривны, в частности благодаря траншу от МВФ. В июле гривна упала из-за отставки голови НБУ Смолия, который сообщил о политическом давлении. В августе гривну несколько укрепили украинские экспортеры.

. Июнь был стабильным для гривны, в частности благодаря траншу от МВФ. В июле гривна упала из-за отставки голови НБУ Смолия, который сообщил о политическом давлении. В августе гривну несколько укрепили украинские экспортеры. Осень . Национальная валюта девальвировала на 1 гривну, медленно падая почти каждую неделю. Украина не слышала положительных новостей от МВФ, а отмена Конституционным Судом антикоррупционных реформ беспокоили международных партнеров.

. Национальная валюта девальвировала на 1 гривну, медленно падая почти каждую неделю. Украина не слышала положительных новостей от МВФ, а отмена Конституционным Судом антикоррупционных реформ беспокоили международных партнеров. Зима. Пандемия коронавируса разворачивается с новой силой. В Украине могут снова ввести локдаун, что в краткосрочной перспективе снова обесценит гривну.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала

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