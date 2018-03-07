Курс на 25: сколько будет стоить доллар в Украине весной

Гривна укрепляется к доллару, и такая тенденция может продлиться как минимум до лета. Но есть ряд рисков, которые могут привести к снижению курса национальной валюты. «Апостроф» выяснил, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы, а также к концу 2018 года.

Гривна продолжает укрепляться по отношению к американскому доллару. Если еще недавно украинцы удивлялись курсу 27 грн/$1, то сейчас он преодолел и эту отметку.

Однако стоить помнить, что в самом начале 2018 года курс доллара резко вырос, что породило настроения, близкие к паническим.

«Мы уже прошли самые напряженные отрезки времени, когда курс мог быть серьезно дестабилизирован – это конец января. Тестировался прорыв к отметке 30 грн/$1. Если бы это произошло, то ситуация могла бы выйти из-под контроля. В этот период удалось погасить кассовый разрыв, возникший на валютном рынке», — напомнил «Апострофу» финансовый эксперт Алексей Кущ.

Почему растет гривна

Как отметил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, нынешнее укрепление гривны — это, в основном, «заход нерезидентов в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа)».

Алексей Кущ напомнил, что с начала 2018 года Национальный банк Украины дважды поднимал учетную ставку — с 25 января – до 16% с 14,5% годовых, и со 2 марта – до 17%. При этом Министерство финансов начало размещать трехмесячные и шестимесячные ОВГЗ под 16% и 18% годовых. «В результате этого на украинский валютный рынок вошло очень много горячих денег нерезидентов», — пояснил эксперт.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании «Альпари» Вадима Иосуба, укрепление гривны, которое наблюдается с конца января, стало следствием сразу нескольких причин.

«Во-первых, это проявление укрепления самой гривны благодаря активизации экспортеров, прежде всего, аграрной продукции, и увеличению ключевой ставки НБУ. Во-вторых, проявляется слабость самого доллара, который снижается к большинству мировых валют. Например, против японской иены доллар США упал к уровням ноября 2016 года, а против швейцарского франка – и вовсе вернулся к уровню июня 2015 года», — рассказал эксперт «Апострофу».

«Курс ведет себя так, как мы и прогнозировали. В межсезонье его поддержали спекулянты в ОВГЗ, а сейчас доллары продают агрохолдинги, чтобы рассчитаться по посевной. На наличный рынок давят праздники (население традиционно продает валюту перед праздниками, в настоящее время перед 8 марта, – «Апостроф»)», — отметил в комментарии изданию член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Весеннее укрепление

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин считает, что позитивное для Украины решение Стокгольмского арбитража, который рассматривал спор между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», дает надежду на получение средств, сопоставимых по размеру с траншем Международного валютного фонда, и при этом снимает острую необходимость сотрудничества с фондом, который выдвигает Киеву ряд жестких условий (МВФ может выделить Украине около $2 млрд, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» более $2,5 млрд).

«Риски, которые могли бы сдерживать укрепление гривны, отходят, кроме этого, мы подходим к сезонному тренду укрепления – у нас, как снег сойдет, уже через несколько недель, как ожидается, начнется посевная кампания, аграрии активно заводят валютную выручку, чтобы ее полноценно провести», — заявил он «Апострофу».

В целом, согласно прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация на мировых рынках, в частности, на сырьевых, от которых зависит украинский валютный рынок, должна складываться хорошо.

«Пока что все, что на сырьевых рынках, нас может скорее радовать», — считает Сергей Фурса.

Что касается аграрного экспорта, который также является ключевым фактором влияния на валютный рынок Украины, то здесь ситуация будет понятна летом, когда подоспеет новый урожай.

По словам Алексея Куща, в результате размещения ОВГЗ в Украину вошло «очень много горячих денег», но это — краткосрочные ресурсы, которые не являются надежным инструментом достижения курсовой стабильности. «Здесь была задача – продержаться до поступления денег от аграрных предприятий. Сейчас мы уже видим валюту аграриев на внутреннем рынке, эти поступления будут возрастать, поэтому на ближайшие несколько месяцев можно ожидать, что курс будет благополучным», — сказал специалист.

Фото: УНИАН

Возможны риски

При этом, как отметил Кущ, в мае и августе ожидаются выплаты в счет погашения ОВГЗ, и, если процентная ставка НБУ останется на высоком уровне, можно ожидать, что полученные в результате погашения ценных бумаг средства будут реинвестированы в экономику. Если же ставка будет понижена, нерезиденты могут вывести свои средства из страны, и «это окажет давление на курс гривны». При этом высокая процентная ставка способствует торможению и без того незначительного экономического роста, а это, в свою очередь, может оказать давление на гривну.

Вадим Иосуб главный риск для гривны видит в «неопределенности с дальнейшими траншами МВФ, к которым привязан и ряд других международных проектов по выделению кредитов». «В частности, международные кредиторы недовольны темпами увеличения тарифов на газ и вопросом антикоррупционного суда», — напомнил он.

«За март мы должны сделать выплаты на сумму порядка $1,5 млрд, часть выплат по купону мы уже сделали. Плюс мы не знаем, когда на рынке иссякнет поток долларов аграриев. То есть апрель может нести «сюрпризы», но они сейчас пока еще оцениваются как маловероятные», — в свою очередь, заявил Виталий Шапран.

По словам Андрея Шевчишина, на курсе гривны могут отразиться негативные тенденции на глобальных рынках – сырьевых и финансовых. В частности, из страны может экстренно выйти капитал, вложенный в ОВГЗ. «Эти горячие деньги как зашли, так и экстренно будут выходить, что сильно ударит по гривне, и она тогда обратно отлетит к 27 грн/$1», — заявил эксперт.

Доллар по 25 или по 30?

Виталий Шапран считает, что, в зависимости от различных факторов, курс в марте-апреле будет находиться в коридоре 25-28 грн/$1, «с дальнейшей тенденцией к ревальвации летом 2018 года».

Прогноз Сергея Фурсы на текущий и следующий месяцы — 26 грн/$1 «плюс-минус».

«Снижение доллара до 26 грн вполне достижимо в сроки от полумесяца до месяца, видится реальным его снижение при благоприятных обстоятельствах к лету даже до 25,5 грн, при этом шансов на его снижение до 25 грн пока не видно никаких», — отметил Вадим Иосуб.

По мнению Алексея Куща, весной курс доллара будет находиться возле отметки 26 грн/$1. «Если гривна будет еще сильнее укрепляться, Национальный банк будет делать все, в том числе через валютные аукционы, скупая валюту, чтобы остановить это укрепление», — добавил эксперт. Также, по его словам, в нынешнем году следует ожидать «более рваную динамику курса по сравнению со спокойным летом прошлого года».

Андрей Шевчишин прогнозирует, что время от времени на валютном рынке будут наблюдаться колебания, однако «к концу весеннего периода, при отсутствии каких-то неожиданных событий, не исключено движение в зону 25,5 грн/$1».

Что касается прогнозов по концу года, то здесь эксперты также проявляют завидное единодушие. По их мнению, в канун нового 2019 года наиболее вероятным будет курс 29 грн/$1.

Андрей Шевчишин не видит оснований для изменения ранее данного им прогноза в районе 29 грн/$1, «но есть предпосылки для более оптимистичного прогноза».

«Я думаю, что осенью будет тестироваться отметка 28 грн/$1, а зимой следующего года – отметка 30 грн/$1», — поделился мнением Алексей Кущ.

Вадим Иосуб также не исключает курса в 30 грн/$1. В частности, по его словам, многое будет зависеть от дальнейших отношений «Нафтогаза» с «Газпромом» и от того, «по какой цене придется покупать газ».





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