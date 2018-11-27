Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс гривны в период военного положения: прогноз финансовых экспертов — Диалог.UA — Всегда два мнения

Курс гривны в период военного положения: прогноз финансовых экспертов — Диалог.UA — Всегда два мнения

Курс валют 27 Ноя 2018
Курс гривны в период военного положения: прогноз финансовых экспертов — Диалог.UA — Всегда два мнения
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Эксперты прогнозируют, что национальная валюта покажет падение по отношению к доллару в связи с неопределенностью вокруг военного положения.

По словам старшего
аналитика инвестиционной компании «Альпари» Вадима Иосуба, на
ситуацию окажет влияние возможное обострение конфликта со страной-агрессором, передает
«Диалог.UA» со ссылкой на «Апостроф».

Кроме того, на курс гривны может оказать влияние готовность МВФ работать с украинским государством
в этот период. Иосуб полагает, что на этой неделе валюта будет падать.

Однако финансовый
эксперт Алексей Кущ прогнозирует рост гривны, поскольку в этот период украинцы
будут меньше тратить и откладывать деньги на черный день.

Напомним, что военное
положение в 10 областях будет действовать со среды, 28 ноября.

Порошенко объяснил, почему Верховная Рада приняла соответствующее решение.

Также отметим, что
стало известно, как будут работать мобильные операторы и «Укрпочта» в
период военного положения.

Кроме того, Омелян
ответил на актуальный вопрос о возможности выезда за пределы Украины в этот
период.



Источник

← Что будет с долларом в Украине: как изменится курс гривни - Обозреватель НБУ на 28 ноября установил курс гривны на уровне 28,10 грн/доллар - РБК-Украина →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top