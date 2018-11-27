Курс гривны в период военного положения: прогноз финансовых экспертов — Диалог.UA — Всегда два мнения

Эксперты прогнозируют, что национальная валюта покажет падение по отношению к доллару в связи с неопределенностью вокруг военного положения.
По словам старшего
аналитика инвестиционной компании «Альпари» Вадима Иосуба, на
ситуацию окажет влияние возможное обострение конфликта со страной-агрессором, передает
«Диалог.UA» со ссылкой на «Апостроф».
Кроме того, на курс гривны может оказать влияние готовность МВФ работать с украинским государством
в этот период. Иосуб полагает, что на этой неделе валюта будет падать.
Однако финансовый
эксперт Алексей Кущ прогнозирует рост гривны, поскольку в этот период украинцы
будут меньше тратить и откладывать деньги на черный день.
Напомним, что военное
положение в 10 областях будет действовать со среды, 28 ноября.
Порошенко объяснил, почему Верховная Рада приняла соответствующее решение.
Также отметим, что
стало известно, как будут работать мобильные операторы и «Укрпочта» в
период военного положения.
Кроме того, Омелян
ответил на актуальный вопрос о возможности выезда за пределы Украины в этот
период.