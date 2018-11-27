Курс гривны в период военного положения: прогноз финансовых экспертов — Диалог.UA — Всегда два мнения

Эксперты прогнозируют, что национальная валюта покажет падение по отношению к доллару в связи с неопределенностью вокруг военного положения.

По словам старшего

аналитика инвестиционной компании «Альпари» Вадима Иосуба, на

ситуацию окажет влияние возможное обострение конфликта со страной-агрессором, передает

«Диалог.UA» со ссылкой на «Апостроф».

Кроме того, на курс гривны может оказать влияние готовность МВФ работать с украинским государством

в этот период. Иосуб полагает, что на этой неделе валюта будет падать.

Однако финансовый

эксперт Алексей Кущ прогнозирует рост гривны, поскольку в этот период украинцы

будут меньше тратить и откладывать деньги на черный день.

Напомним, что военное

положение в 10 областях будет действовать со среды, 28 ноября.

Порошенко объяснил, почему Верховная Рада приняла соответствующее решение.

Также отметим, что

стало известно, как будут работать мобильные операторы и «Укрпочта» в

период военного положения.

Кроме того, Омелян

ответил на актуальный вопрос о возможности выезда за пределы Украины в этот

период.





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