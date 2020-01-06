Курс гривны в 2020 году прогноз министра Милованова

На протяжении 2020 года курс гривны в Украине будет в значительной степени укрепляться. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов связывает это с ростом мировых рынков.





Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Тимофей Милованов уверяет, что в 2020 году может продолжится тренд на

укрепление национальной валюты. По его мнению, которое он выразил в Facebook, укрепление

курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

Он пояснил, что курс украинской гривны во многом зависит от

внешних факторов и от того, как мировой рынок оценит украинскую экономику.

По его словам, НБУ может повлиять на такие изменения

временно, немного придержать курс или сгладить колебания, но в основном все

зависит от мирового рынка.

Он считает, что курс, скорее всего, будет укрепляться, однако

мировая экономика может внести свои коррективы.

Если политика НБУ в отношении гривны не изменится, то на

начало 2020 года курс доллара будет таким же, как и весь 2019-й: гривна будет

падать по отношению к иностранной валюте и окажется на уровне 23 уже к концу

января.

Ранее сообщалось, как глава украинского правительства

Алексей Гончарук пообещал, что гривна продолжит укрепляться и в будущем 2020

году. Эксперты настороженно отнеслись к его словам.

На новогодние праздники украинские банки и обменники поднимут курс доллара до 26 грн. Отмечается, что рынок в пятницу, 27 декабря,

закрылся на отметке 23,74-23,88 грн/$, однако банкиры уже готовят

«новогодний сюрприз».





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