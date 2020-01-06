Курс гривны в 2020 году прогноз министра Милованова

На протяжении 2020 года курс гривны в Украине будет в значительной степени укрепляться. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов связывает это с ростом мировых рынков.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Тимофей Милованов уверяет, что в 2020 году может продолжится тренд на
укрепление национальной валюты. По его мнению, которое он выразил в Facebook, укрепление
курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.
Он пояснил, что курс украинской гривны во многом зависит от
внешних факторов и от того, как мировой рынок оценит украинскую экономику.
По его словам, НБУ может повлиять на такие изменения
временно, немного придержать курс или сгладить колебания, но в основном все
зависит от мирового рынка.
Он считает, что курс, скорее всего, будет укрепляться, однако
мировая экономика может внести свои коррективы.
Если политика НБУ в отношении гривны не изменится, то на
начало 2020 года курс доллара будет таким же, как и весь 2019-й: гривна будет
падать по отношению к иностранной валюте и окажется на уровне 23 уже к концу
января.
Ранее сообщалось, как глава украинского правительства
Алексей Гончарук пообещал, что гривна продолжит укрепляться и в будущем 2020
году. Эксперты настороженно отнеслись к его словам.
На новогодние праздники украинские банки и обменники поднимут курс доллара до 26 грн. Отмечается, что рынок в пятницу, 27 декабря,
закрылся на отметке 23,74-23,88 грн/$, однако банкиры уже готовят
«новогодний сюрприз».