Курс гривны в 2019 году спасут любители оффшоров – Олег Устенко — Апостроф

Почему ожидаемый рост экономики Украины в 2019 году не вызывает оптимизма, как президентские и парламентские выборы помогут стабилизировать курс гривны, а также об инфляции в стране как главном биче украинцев «Апострофу» рассказал исполнительный директор Фонда Блейзера ОЛЕГ УСТЕНКО.

— Как бы вы охарактеризовали экономические итоги 2018 года для Украины?

— Экономика в 2018 году продолжала показывать рост. Пусть даже крайне незначительный и слабый в размере 3%. Это немного, но рост был, и это главное. Это потенциально должно означать, что ситуация в этом году стала лучше, если сравнивать с 2017 годом, но нужно понимать, что экономическая система – открытая. Это означает, что ты не можешь ориентироваться только на экономику своей страны, нужно смотреть, что происходит с экономикой твоих соседей. А там, к сожалению, не в нашу пользу играла ситуация. К примеру, ближайшие к нашим границам страны ЕС показали темпы роста на порядки выше, чем мы. Третий квартал этого года, темпы роста у нас 2,8%. Польша за тех же три квартала показала рост 7,2%, а румыны — 7,8%. То есть румыны с показателем ВВП на душу населения — $10 тысяч, растут на 7,8%, а Украина, у которой ВВП на душу населения признан одним из самых низких показателей в Европе, растет слабо. Эта диспропорция — это отставание от общего локомотива стран, которые находятся на западной границе. То есть хорошо, что мы растем, но этот рост экономики все равно ненормальный для такой страны как Украина. Поэтому можно сказать, что задача реализации скоростного роста экономики страны не была обеспечена.

— Кто несет ответственность за это? Традиционный вопрос – кого винить?

— Винить точно стоит тех, от кого зависело продвижение реформ в стране, возможности изменения бизнес-климата, возможности получения импульсов для развития. Если ты растешь такими низкими темпами, то впоследствии страна и сталкивается с такими экономическими проблемами. Кто у нас отвечал за проведения судебной реформы? Кто должен был обеспечить защиту прав собственности? Обеспечить реальную борьбу с коррупцией? Можно, к примеру, выбрать одного премьера и винить его, можно винить парламент. Но тут больше ответственность лежит на правящей коалиции, в том числе, частично и на президенте страны. К примеру, почему у нас была такая пауза на протяжении 18 месяцев в сотрудничестве с МВФ, и только в декабре мы получили новую программу? Наверное, потому что мы не совсем двигались по пути реформ.

— Часто можно услышать аргумент: хорошо, что есть хоть такой рост экономики…

— Я тоже такое слышу мнение и даже от некоторых инвесторов, которые сейчас работают в Украине. Но нет и еще раз нет! Если мы собираемся держать такой темп экономического роста и принимать тот факт, что соседние страны растут в разы быстрее: в соседней России ВВП на душу населения практически в четыре раза больше чем у нас. В Беларуси – больше.

А если будет продолжаться бешеный рост трудовой эмиграции? По разным оценкам около 8 миллионов украинцев находятся за пределами страны. Они не от войны сбежали, мир изменился, он стал более мобильным, люди хотят жить хорошо здесь и сегодня, и они уезжают за этой лучшей жизнью. Если родная страна не может обеспечить такие условия, их нельзя винить в том, что они покидают родину. И пока ситуация с экономикой не изменится, эта эмиграция будет продолжаться.

Фото: УНИАН

— А что нужно сделать?

— Защитить право собственности, провести реальную судебную реформу и показывать результаты по другим направлениям не кому-то на Западе, не Вашингтонскому офису МВФ, не Брюссельскому офису Европейского Союза, а своим гражданам.

— Чего ждать в 2019 году?

— Если брать показатели этого года, то вполне логичным будут показатели в районе 2,5-3% в 2019 году. В следующем году ситуация может быть лучше, чем в этом, но не стоит забывать о рисках не только внутренних, но и внешних. К внешним рискам можем отнести реальное возникновение международного экономического кризиса, похожего на тот, который случился в 2008 году. Если произойдет такой сценарий, то такая слабая экономика как украинская, зависящая от сырья, пострадает в первую очередь. Тогда мы будем находиться либо в зоне нулевого роста, либо в зоне падения. Если падение на рынках будет не 10%, а как при премьерстве Юлии Тимошенко на мировых рынках падение было чуть ли не 30%? Тогда нам придется вернуться в историю 2008 года.

Если говорить о внутренних рисках, то возможен сценарий разгула крайне правого и крайне левого популизма. Общество меняется настолько быстро, что мы не видим четко умеренной консервативной середины. Такое сейчас происходит и в Европе. Посмотрите на Францию, США. Таков новый мир, новая нормальность.

— Как президентские и парламентские выборы отразятся на экономике страны?

— Конечно, возникнет зона высокой турбулентности во время самих выборов, но в целом это повлияет позитивно. Экономика – это не только цифры, но и вопрос доверия граждан к власти. И смена власти может дать как раз позитивные ожидания и изменения. Приход нового президента должен открыть новое окно возможностей. Точно так же, как и при этом президенте было открыто окно возможностей. Конечно, в этом году прорывных реформ не стоит ждать.

— Какой уровень инфляции ожидать в текущем году?

— Прогнозный уровень 7%, и это явное замедление. С другой стороны, склонны ли мы думать, что все будет так, как заявлено, если предыдущие три года инфляция была гораздо выше прогноза? Поэтому я думаю, что уровень инфляции будет выше. Если учитывать то, что произойдет увеличение тарифов на газ, рост коммуналки и девальвация, то я склонен верить, что инфляция будет на уровне 10%. Это если ничего страшного не произойдет – не случится внутренней дисбалансировки, либо мирового кризиса, к примеру.

Это будет катастрофой, потому что инфляция больнее всего бьет по незащищенным слоям населения. Так что вместо того, чтобы заниматься церковными делами, лучше бы вспомнили истинную функцию государства и заботились о незащищенной части населения.

— Вопрос, который волнует украинцев: каким будет курс гривны?

— В Украине так традиционно сложилось, что о эффективности экономической политики судили по курсу гривны – он стабильный или нет. Это неправильно, но на просторах бывшего Советского Союза так судят о стабильности. Думаю, гривна будет в пределах 30-33 гривен за доллар на конец следующего года. Не стоит пугаться. Это нормальная цифра для слабых экономик, при 10% девальвации.

Фото: НБУ

Кстати, выборы полезны в плане закачки валюты в страну, потому что сначала президентские, потом парламентские могут стоить от 1 до 2 млрд долларов. Как вы понимаете, эти деньги заведут наши любители оффшоров. И это может сработать в плюс курсовой стабильности.

— Что касается выплаты долгов в этом году?

— Украине в этом году нужно выплатить 12 млрд долларов. Где их найти? Частично они покроются притоком прямых иностранных инвестиций, которые в прошлом, 2018 году, были крайне низкими – 1,7 млрд долларов. Так мало мы не получали с конца 90-х годов. Сравните 1,7 млрд долларов в прошлом году и 4,5 миллиардов в плохом 2013 году, когда мы все критиковали плохую инвестиционную политику прежнего президента. И сейчас вроде как рапортуется о реформах и при этом такой низкий приток инвестиций. Потребность в валюте на следующий год составляет порядка 10 млрд долларов. Если закачки в валюте не будет, то можно одалживать у международных финансовых институций, а для этого нужно тесно продолжать сотрудничать с МВФ.

Что касается сотрудничества с МВФ, то я не верю, что оно будет в том же ключе, как сейчас. После второго транша мы, скорее всего, прекратим сотрудничество, потому что там есть условия, которые будет сложно реализовывать на пике выборов. Также не очень охотно верю в прогресс борьбы с коррупцией в этот же период времени. Поэтому, есть все основания считать, что у нас будет перебой в сотрудничестве с МВФ. Могут спросить, а как же вышло так, что в конце 2018 года курс гривны был даже ниже, чем было заложено в бюджете и прогнозировал НБУ? Он был бы таким, каким он был заложен, если бы не произошло одно существенное событие: Минфин вышел на рынок заимствования капитала, одолжил 2 млрд долларов в ноябре, под грабительские проценты 9-9,75%. Поэтому за то, что мы удержали курс таким, каким мы его видели и видим, вместо того, который был заложен, теперь будет стоить нам 200 млн долларов в год. Это – огромная сумма, которую нужно будет выплачивать годами.





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