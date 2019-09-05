Курс гривны повысился на 3 копейки

05 сентября 2019, четверг, 05:55
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2019-09-05T05:55:00+03:00
Экономика
2019-09-05T18:15:41+03:00
Українські Новини
Українські Новини
Гривна резко взлетела в цене: курс валют на 5 сентября
Гривны. Фото: pixabay
Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 сентября, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 сентября, на 3,34 коп. до 25,2969 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
Официальный курс
100 фунтов стерлингов
3084,0703
100 долларов США
2526,3457
100 швейцарских франков
2565,9363
1000 иен
237,8474
10 российских рублей
3,799
100 евро
2783,5277
Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH/USD.
Тем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.
Также Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.