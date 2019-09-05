Курс гривны повысился на 3 копейки

05 сентября 2019, четверг, 05:55

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2019-09-05T05:55:00+03:00

Экономика

2019-09-05T18:15:41+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Гривна резко взлетела в цене: курс валют на 5 сентября

Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 сентября, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 сентября, на 3,34 коп. до 25,2969 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:



Официальный курс

100 фунтов стерлингов

3084,0703

100 долларов США

2526,3457

100 швейцарских франков

2565,9363

1000 иен

237,8474

10 российских рублей

3,799

100 евро

2783,5277

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH/USD.

Тем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.

Также Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.





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