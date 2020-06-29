Курс гривны от НБУ на понедельник, 29 июня » Слово и Дело

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По состоянию на понедельник, 29 июня, официальный курс гривны установлен Нацбанком на уровне 26,70 грн/долл.
Об этом сообщается на сайте НБУ. Согласно информации регулятора, на сегодня основные курсы валют установлены на таком уровне:
- 26,7002 грн за доллар;
- 29,9122 грн за евро.
Напомним, Национальный банк Украины обнародовал график плановых платежей по государственному долгу по состоянию на 1 апреля 2020 года.
В МВФ объяснили, почему Украина больше других стран страдает от коронакризиса.
«Слово и дело» изучило инвестиционный климат в стране и выяснило, что является препятствием для притока иностранных денег в Украину.
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