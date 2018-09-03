Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс гривны находится в прогнозируемых пределах — Гройсман

Курс гривны находится в прогнозируемых пределах — Гройсман

Курс валют 03 Сен 2018
Курс гривны находится в прогнозируемых пределах — Гройсман
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Владимир Гройсман считает прогнозируемым поточный курс гривны

Курс гривны находится сегодня в прогнозируемых пределах на 2018 год. Это очевидный факт, заявил глава правительства.


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что текущий курс национальной валюты находится в прогнозируемых пределах на 2018 год. Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Киевскую область в понедельник, 3 сентября, передает Интерфакс-Украина.


«Курс находится сегодня в прогнозируемых пределах на 2018 год. Это очевидный факт», — отметил премьер.


При этом Гройсман добавил, что вопрос курса гривны лежит в компетенции Национального банка Украины.


Также глава правительства подчеркнул, что Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год вовремя, до 15 сентября.


«На данный момент работа ведется», — заверил он.


Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заговорил о дефолте в Украине.


Также сообщалось, что Нацбанк Украины на 3 сентября 2018 года укрепил курс гривны на три копейки — до 28,24 гривен за доллар — по сравнению с предыдущим банковским днем.


Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник

← Наличные курсы валют на 3.09.2018 Эксперт объяснил, как курс доллара взвинчивает цены на украинских заправках →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top