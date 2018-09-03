Курс гривны находится в прогнозируемых пределах — Гройсман

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Владимир Гройсман считает прогнозируемым поточный курс гривны

Курс гривны находится сегодня в прогнозируемых пределах на 2018 год. Это очевидный факт, заявил глава правительства.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что текущий курс национальной валюты находится в прогнозируемых пределах на 2018 год. Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Киевскую область в понедельник, 3 сентября, передает Интерфакс-Украина.



«Курс находится сегодня в прогнозируемых пределах на 2018 год. Это очевидный факт», — отметил премьер.



При этом Гройсман добавил, что вопрос курса гривны лежит в компетенции Национального банка Украины.



Также глава правительства подчеркнул, что Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год вовремя, до 15 сентября.



«На данный момент работа ведется», — заверил он.



Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заговорил о дефолте в Украине.



Также сообщалось, что Нацбанк Украины на 3 сентября 2018 года укрепил курс гривны на три копейки — до 28,24 гривен за доллар — по сравнению с предыдущим банковским днем.



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