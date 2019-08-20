Курс гривны к доллару — НБУ назвал причины укрепления в 2019

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Гривна дорожает из-за денег нерезидентов и улучшения ситуации с платежным балансом

Курс гривны к доллару в 2019 году укрепляется благодаря вложениям нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также улучшению ситуации с платежным балансом. Об этом заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб скзал во время «круглого стола», сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Сологуб, на данный момент нерезиденты вложили в государственные облигации 92 млрд грн и НБУ контролирует эту ситуацию. По его словам, утверждения о том, что это краткосрочный спекулятивный капитал, не соответствуют действительности.

«Если посмотреть на срок погашения, бумаги с погашением меньше, чем год, составляют лишь треть всех ОВГЗ, находящихся в собственности нерезидентов», — сказал он.

Заместитель главы НБУ считает, что нерезиденты вкладывают в гособлигации Украины из-за ожидания экономической и политической стабильности, а также из-за взвешенной политики НБУ.

«Вторая причина — это платежный баланс. НБУ улучшил прогноз по платежному балансу — с 3,3% ВВП дефицита на этот год до 2,6%. Мы видим благоприятную экспортную конъюнктуру, мы видим достаточно низкие цены наш импорт, нефть и газ. Кроме того, продолжают расти переводы от украинских граждан, работающих за рубежом. И в этом году мы видим меньший объем вывода дивидендов из Украины», — сказал Сологуб.

Напомним, с начала года 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару на 9% и это лучший результат среди всех национальных валют мира.

Отметим, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар.

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