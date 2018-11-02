Курс гривни под угрозой, а экономика Украины замедлится: прогноз НБУ

В Украине динамика ВВП (стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в стране) в 2019 году замедлится до 2,5% (в 2018-м – 3,8%), а в 2020-м составит 2,9%. В то же время, из-за подорожание энергоресурсов (в том числе газа) на внешних рынках и замедления мировой экономики, стабильность курс гривни может оказаться под угрозой.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном на официальном сайте регулятора. Украинская экономика в следующем году будет расти медленнее из-за неблагоприятной ситуации в мире (цены на сырье могут снижаться), необходимости тратить большое количество валюты на погашение внешних долгов и жесткой монетарной политики. Имеется в виду в том числе повышение учетной ставки (эквивалент стоимости денег в экономике) НБУ. Чем выше учетная ставка, тем меньше объем кредитования.

Кредиты дают возможность развиваться бизнесу, получать ресурс для расширения и модернизации. И чем дороже стоят кредиты, тем медленнее растет экономика. Однако, этот сценарий роста ВВП может оказаться ложным в том случае, если активизируются торговые войны между США и Китаем. Этот же фактор ставит под угрозу стабильный курс гривни.

«Весомым риском базового сценария является риск ухудшения внешних условий. Активизация «торговых войн» крупнейших экономик мира (прежде всего — США и Китая). Это может привести к замедлению мировой торговли и избытку предложения сырьевых товаров с соответствующим давлением на цены в сторону понижения. В таком случае, а также при ухудшении доступа к отдельному сбыту, валютные поступления от экспорта будут сокращаться с соответствующим давлением на обменный курс гривны…», — говорится в отчете НБУ.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, в Нацбанке прогнозируют: количестве переводов в 2019-м снизится, так как сократится количество трудовых мигрантов в Польшу.

В Украине курс доллара к концу 2018 года составит 29,3 грн/$, говорится в обнародованном Министерство экономразвития и торговли прогнозе. В 2019-м в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн. В 2020-м доллар подорожает до 31 грн (32 грн к декабрю), а в 2021-м — до 31,55 грн (33,2 грн на конец года).





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