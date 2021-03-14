Курс гривни будет падать, а инфляция в Украине будет расти еще сильнее — отчет JPMorgan Chase & Co об экономике Украины в 2021—2022 годах

14 марта, 18:30
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НВ Премиум
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О курсе гривни и учетной ставке НБУ — отчет JPMorgan Chase & Co об экономике (Фото: НБУ)
Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co прогнозирует, что к концу года курс гривни к доллару США снизится, а инфляция продолжит ускоряться. Поэтому НБУ придется повышать учетную ставку больше, чем прогнозируется
В 2020 году экономика Украины из-за коронакризиса потеряла 4,2% ВВП. В 2021 году агентство S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4%. S&P ожидает курс гривни на конец 2021 года на уровне 29,5 грн/$, а к концу 2022 года — 30 грн/$.
В распоряжении НВ Бизнес оказался отчет инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co об экономике Украины, который аналитики разослали свои клиентам-инвесторам.