Курс гривни будет падать, а инфляция в Украине будет расти еще сильнее — отчет JPMorgan Chase & Co об экономике Украины в 2021—2022 годах

14 марта, 18:30

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НВ Премиум

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О курсе гривни и учетной ставке НБУ — отчет JPMorgan Chase & Co об экономике (Фото: НБУ)

Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co прогнозирует, что к концу года курс гривни к доллару США снизится, а инфляция продолжит ускоряться. Поэтому НБУ придется повышать учетную ставку больше, чем прогнозируется

В 2020 году экономика Украины из-за коронакризиса потеряла 4,2% ВВП. В 2021 году агентство S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4%. S&P ожидает курс гривни на конец 2021 года на уровне 29,5 грн/$, а к концу 2022 года — 30 грн/$.

В распоряжении НВ Бизнес оказался отчет инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co об экономике Украины, который аналитики разослали свои клиентам-инвесторам.

Текущий счет Украины пока в профиците, но торговый дефицит неизбежен

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