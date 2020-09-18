Курс гривни 18 сентября ослабился на 4 копейки

Курс гривни продолжает свое падение. Фото: Страна

Гривня на межбанке в пятницу, 18 сентября, упала до 28,18 с 28,14 грн/$1 в четверг. На закрытии торгов котировки национальной валюты составили 28,175-28,195 грн/$1.

Об этом информирует агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на диллеров коммерческих банков.

По данным Национального банка Украины, справочный курс на межбанке ослабился до 28,17 грн/$1 с 28,11 грн/$1 в четверг. в предыдущий рабочий день.

НБУ также установил официальные курсы других иностранных валют на понедельник, 21 сентября.

USD 1 Доллар США — 28,1718 грн

EUR 1 ЕВРО — 33,3456 грн

PLN 1 польский злотый — 7,4772 грн

RUB 10 российских рублей — 3,7332 грн

Напомним, с понедельника, 14 сентября, наличный доллар в Украине подорожал на 26 копеек, евро — на 30 копеек. Повышение курса наблюдается уже в течение месяца.

Ранее мы писали, что утром 18 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 28,11 грн/$1.

Читайте Страну в Google News — нажмите Подписаться

Источник