Курс евро в Украине побил новый рекорд

На сегодня, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 28,86 грн;

1 евро – 35,35 грн;

10 российских рублей – 5,11 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на копейку. С минувшей пятницы курс доллара вырос на девять копеек, а с начала января – почти на гривню. Так дорого официальный доллар не стоил с начала 2015 года, когда был установлен исторический рекорд его дороговизны. Финансовые аналитики прогнозируют, что пока не стоит ожидать укрепления гривни – наоборот, продолжится плавное снижение курса, скорость которого будет регулировать Нацбанк.

Курс евро вырос еще на копейку, чего стало достаточно, чтобы установить новый исторический рекорд В этом году бить рекорды евро начал 12 января (34,18 грн), а до этого в течение двух лет пиковая стоимость этой валюты составляла 34,04 грн, достигнутые в феврале-2015.

Стоимость 10 российских рублей вновь повысилась на две копейки.

Во вторник, 23 января, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на шесть копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,82/28,85 грн. Стоимость евро установилась на отметках 35,39/35,42 грн, повысившись на четыре копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

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По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, в ближайшее время курс доллара в Украине продолжит расти. «Безналичный доллар может подняться до 29 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться по 28,9/29,1 грн», – прогнозирует Иосуб.

Другие эксперты уверены, что с февраля курс доллара начнет «откатываться». К слову, аналитики считают, что запланированное НБУ изменение методики расчета курса доллара не скажется на самой стоимости «зеленого».

Согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в принятом Верховной Радой бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл:





При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания «подушки безопасности».

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Согласно «индексу БигМака», доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года.





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