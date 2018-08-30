Курс евро в Украине перевалил за психологическую отметку

Вчера, 13:53

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Продавцы валюты откровенно «вздергивают» котировки, говорят эксперты



Фото: Pixabay

Торги на межбанковском валютном рынке Украины сегодня, 30 августа, стартовали с очередного снижения курса гривни. С утра курс доллара подскочил на 17-18 копеек в покупке и продаже, до 28,3/28,33 грн. 28 августа, межбанковский курс доллара в Украине впервые с зимы-2018 перевалил за 28 гривен.

Кроме того, сегодня, 30 августа, стоимость евро пересекла психологическую отметку в 33 гривни, поднявшись на 24-25 копеек с момента начала торгов. По состоянию на 13:00 евро торгуется на отметках 33,1/33,14 грн. Последний раз евро стоил так дорого 28 февраля 2018 года.

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«Торги по евровалюте активны к обеду. Продавцы валюты откровенно вздергивают котировки, так как спрос значительно превышает предложение.Идут операции по лотам до 300 тысяч евро», – отмечают аналитики портала «Минфин».

Курс евро на межбанке 30 августа

Напомним, официальный курс евро перевалил за 32 гривни недавно – 23 августа. Последнее время европейская валюта в Украине стремительно дорожает параллельно с долларом.

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