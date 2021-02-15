Курс евро и доллара 15 февраля 2021 в Украине

Официальный курс доллара на понедельник, 15 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,84 грн/$, что на 1 копейку выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевел за день на 13 копеек – его курс составил 33,68 грн/€.

Ждать ли 30 грн/$ и 37 грн/€. Каким будет курс доллара и евро на этой неделе, 15-21 февраля

Курс на межбанке

Курс гривны в понедельник, 15 февраля, снизился к отметке 28 грн/$ за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Украина пока не достигла успехов в переговорах с МВФ.

Дискуссии с Фондом фокусировались на:

усилении управления НБУ;

улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления;

мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;

законодательных инициативах по восстановлению;

усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и мероприятий в секторе энергетики.

«Маловероятно, что до весны в отношениях между Украиной и МВФ будет достигнут какой-либо значимый прогресс. В то же время до конца лета средств для закрытия внешних обязательств у Украины хватит, поэтому кредит Фонда не является категоричным именно сейчас, однако позже сотрудничество с МВФ будет желательным», – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В отношении движения рынка следует отметить низкую активность, вызванную выходным в США, в результате чего участники рынка стараются минимизировать внешние переводы.

«Несмотря на то, что большинство участников рынка не ожидали прогресса в отношении МВФ, сложившиеся условия могут остудить настроения нерезидентов, что удержит гривну вблизи отметки 28 гривен за доллар», – добавил Шевчишин.

Напомним, пятничные торги на межбанке, 12 февраля, завершились существенным ростом курса доллара. Открывалась сессия в рамках 27,75-27,77 грн/$, и с первых минут покупатели начали активно брать валюту, подтягивая котировки вверх.

«Многие торопились закрыть сделки пораньше, поскольку в понедельник в США выходной день по случаю Дня президентов. Это означает, что в Украине долларовые сделки будут заключаться в режиме TOM (с расчетом на следующий день)», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

К завершению торгов курс дошел до 27,88-27,95 грн/$. Причем в Bloomberg реально заключались сделки по 27,95 грн/$.

Ход сессии в понедельник на межбанке предсказать сложно, говорят банкиры. Очевидно, что из-за выходного в США торги будут малоликвидными. В таких условиях вполне вероятна активизация спекулянтов.

Уже со вторника банкиры ждут возобновления тренда на укрепление гривны. На рынок с продажами выйдут нерезиденты, на торги попадет экспортная выручка за 2 дня.

К тому же по случаю китайского Нового года вплоть до среды в Поднебесной выходные.

«Для нас это означает снижение спроса на валюту со стороны импортеров и даже частных покупателей. Также следует отметить, что в конце недели бизнесу предстоит перечислить в бюджет ряд налогов (рентная плата, экологический налог). Этот фактор потенциально повышает спрос на гривневый ресурс», – заметил в беседе с UBR.ua Юрий Каребин.

Спекулянты будут штурмовать рубеж в 28 грн. Каким будет курс доллара в понедельник, 15 февраля

По прогнозам казначеев, торги в понедельник пройдут в рамках 27,85-28 грн при значительно волатильности.

Курс в обменниках

Сегодня на наличном рынке курс основных валют подрос на фоне высокой волатильности на межбанке.

В банках и обменниках котировки гривны к доллару составляют 27,8-28,09 гривны. Евро покупают по 33,5 гривны, а продают по 34 гривны.

Курс на черном рынке

USD 27,959/28,021;

EUR 33,706/33,827;

RUB 0,371/0,379.

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