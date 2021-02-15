Курс евро и доллара 15 февраля 2021 в Украине

Официальный курс доллара на понедельник, 15 февраля, установлен Нацбанком на уровне 27,84 грн/$, что на 1 копейку выше уровня предыдущего торгового дня.
Евро подешевел за день на 13 копеек – его курс составил 33,68 грн/€.
Ждать ли 30 грн/$ и 37 грн/€. Каким будет курс доллара и евро на этой неделе, 15-21 февраля
Курс на межбанке
Курс гривны в понедельник, 15 февраля, снизился к отметке 28 грн/$ за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Украина пока не достигла успехов в переговорах с МВФ.
Дискуссии с Фондом фокусировались на:
- усилении управления НБУ;
- улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления;
- мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;
- законодательных инициативах по восстановлению;
- усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и мероприятий в секторе энергетики.
«Маловероятно, что до весны в отношениях между Украиной и МВФ будет достигнут какой-либо значимый прогресс. В то же время до конца лета средств для закрытия внешних обязательств у Украины хватит, поэтому кредит Фонда не является категоричным именно сейчас, однако позже сотрудничество с МВФ будет желательным», – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
В отношении движения рынка следует отметить низкую активность, вызванную выходным в США, в результате чего участники рынка стараются минимизировать внешние переводы.
«Несмотря на то, что большинство участников рынка не ожидали прогресса в отношении МВФ, сложившиеся условия могут остудить настроения нерезидентов, что удержит гривну вблизи отметки 28 гривен за доллар», – добавил Шевчишин.
Напомним, пятничные торги на межбанке, 12 февраля, завершились существенным ростом курса доллара. Открывалась сессия в рамках 27,75-27,77 грн/$, и с первых минут покупатели начали активно брать валюту, подтягивая котировки вверх.
«Многие торопились закрыть сделки пораньше, поскольку в понедельник в США выходной день по случаю Дня президентов. Это означает, что в Украине долларовые сделки будут заключаться в режиме TOM (с расчетом на следующий день)», – рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.
К завершению торгов курс дошел до 27,88-27,95 грн/$. Причем в Bloomberg реально заключались сделки по 27,95 грн/$.
Ход сессии в понедельник на межбанке предсказать сложно, говорят банкиры. Очевидно, что из-за выходного в США торги будут малоликвидными. В таких условиях вполне вероятна активизация спекулянтов.
Уже со вторника банкиры ждут возобновления тренда на укрепление гривны. На рынок с продажами выйдут нерезиденты, на торги попадет экспортная выручка за 2 дня.
К тому же по случаю китайского Нового года вплоть до среды в Поднебесной выходные.
«Для нас это означает снижение спроса на валюту со стороны импортеров и даже частных покупателей. Также следует отметить, что в конце недели бизнесу предстоит перечислить в бюджет ряд налогов (рентная плата, экологический налог). Этот фактор потенциально повышает спрос на гривневый ресурс», – заметил в беседе с UBR.ua Юрий Каребин.
Спекулянты будут штурмовать рубеж в 28 грн. Каким будет курс доллара в понедельник, 15 февраля
По прогнозам казначеев, торги в понедельник пройдут в рамках 27,85-28 грн при значительно волатильности.
Курс в обменниках
Сегодня на наличном рынке курс основных валют подрос на фоне высокой волатильности на межбанке.
В банках и обменниках котировки гривны к доллару составляют 27,8-28,09 гривны. Евро покупают по 33,5 гривны, а продают по 34 гривны.
Курс на черном рынке
- USD 27,959/28,021;
- EUR 33,706/33,827;
- RUB 0,371/0,379.
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