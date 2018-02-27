Курс доллара замер на психологической отметке

Сегодня, 08:26

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Евровалюта подорожала в официальных курсах Национального банка



Автор фото: Александр Яремчук, «Сегодня»

На сегодня, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27 грн;

1 евро – 33,27 грн;

10 российских рублей – 4,82 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился на две копейки и замер на уровне психологической отметки в 27 грн. Ранее международный эксперт Андерс Аслунд назвал главную опасность для гривни, которая может привести к заметному скачку курса доллара в Украине.

Курс евро вырос на восемь копеек. Стоимость 10 российских рублей повысилась на семь копеек.









В понедельник, 26 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине повысился на три копеек в покупке и на две в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,99/27,01 грн. Стоимость евро установилась на отметках 33,2/33,22 грн, повысившись на три-четыре копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

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Эксперты ранее прогнозировали, что наличный курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 27,25 – 28,5 грн. Средний курс продажи наличного евро в Украине до конца февраля может колебаться в диапазоне 33,5 – 35 грн, отмечают специалисты.

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания «подушки безопасности».

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу БигМака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни:

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