Курс доллара взлетел, но зарплаты растут: что изменилось в Украине на неделю

Украинцам уходящая неделя запомнится повышением курса доллара, началом перехода на цифровое телевещание, а также публикацией свежей официальной статистики по зарплатам. Сайт «Сегодня» собрал пять главных экономическх тем и событий, которые вы могли пропустить.

1. Курс доллара

Курс доллара в Украине взлетел до максимума с февраля и пробил психологическую отметку в 27 грн/долл. Доллар начал расти почти на месяц раньше, чем в предыдущие несколько лет. Обычно в июле устанавливался самый выгодный курс доллара в году для покупки, а с середины или с конца августа начиналась сезонная девальвация гривни, которая продолжалась до января.

В Нацбанке объясняют курсовые колебания несколькими причинами: «Это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн дол. США) и выход нерезидентами с ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – Ред.). С начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн».

Курс гривни к доллару с начала 2018 года

График, данные: НБУ

В числе других причин регулятор называет значительные объемы возвращения НДС в конце месяца, что значительно уменьшает объем свободной продажи валюты, а также увеличение спроса на наличную валюту, «в частности, со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона».

Впрочем, эксперты считают, что осенняя девальвация гривни уже началась. По прогнозам экономиста Бориса Кушнирука, снижения курса доллара ожидать уже не стоит, разве что небольших колебаний.

Кроме того, специалисты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

2. Повышение зарплат

По данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в июне 2018 года увеличилась на 13%, по сравнению с июнем 2017 года. По сравнению с маем-2018, реальная зарплата выросла на 4,8%. При этом средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне, по сравнению с маем, выросла также на 4,8%, а в годовом измерении – на 24,2%.

Средняя номинальная заработная плата в июне составила 9 141 грн.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве –13 553 грн, самый низкий – в Черниговской области, 7341 грн. В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 20% и 33,4% соответственно.

3. Переход на цифровое ТВ

В Украине стартовало отключение аналогового телевизионного сигнала и переход на цифровое телевещание. Об этом сообщила пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, ссылаясь на постановление Кабинета министров № 509 от 13 июня 2018 года.

«31 июля 2018 аналоговое телевизионное вещание прекращается в Киеве и Кировоградской области, 31 августа 2018 – на всей территории страны», – сообщили в Нацсовете.

Ранее в Нацсовете предупредили, что переход Украины на цифровое ТВ снова «притормозил» – совет может отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине еще на месяц-два, если после отключения аналогового сигнала в Киеве и Кировоградской области будут выявлены проблемы с запуском цифрового вещания.

О том, чем отличается цифровой сигнал от аналогового, и что нужно сделать, чтобы телевизор работал, узнавайте из сюжета «Сегодня»:

4. Торговый и платежный баланс

Дефицит внешней торговли Украины в первом полугодии вырос почти на 24%. Так, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-июне 2018 года сведен с дефицитом 3,806 млрд долл. За аналогичный период 2017 года дефицит составлял 3,078 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами за январь-июнь вырос на 26,8% – до 4,277 млрд долларов, профицит внешней торговли услугами – в 1,6 раза, до 471 млн долл.

Объемы экспорта товаров увеличились на 11,5% в годовом измерении и составили в июне 3,4 млрд долларов. За январь-июнь 2018 экспорт товаров вырос на 11,7%, до 21,2 млрд долларов.

Объемы импорта товаров в июне составили 4,3 млрд долларов, однако рост существенно замедлился (до 9,9% в годовом измерении). Всего за январь-июнь импорт товаров вырос на 14% год к году и составил 25,5 млрд долларов.

В целом, платежный баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с профицитом 307 млн долларов. Это в 3,4 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года.

5. Помощь США Украине

На этой неделе сенат США одобрил 250 млн помощи Украине. Деньги пойдут на финансирование сферы безопасности. В том числе 50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

«В документ включены основные положения проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией», – уточнило посольство Украины в США.

В принятом Сенатом документе подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО.





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