Курс доллара вряд ли упадет до 20 гривен, считает Милованов

Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Курс на уровне 24 гривен за доллар — это новая реальность, а 20 гривен — фантастика

Курс доллара в следующем году вряд ли упадет до уровня 20 гривен. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью DW.

Отвечая на вопрос, вероятно ли падение курса доллара до уровня в 20 гривен, Милованов сказал: «Вряд ли, я думаю, что это фантастика. Мы можем себе такое фантазировать, но 20 это малореально».

В то же время он предположил, что в случае очень большого притока иностранных инвестиций курс может снизиться до 20 гривен за доллар.

«Мы рассматриваем два сценария: 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Но если к нам зайдет 10-20, то возможно такой курс и будет», — сказал он и напомнил, что крепкая нацвалюта вредит экспортерам.

Напомним, в начале декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал, что текущий курс гривны к доллару на уровне около 24 гривен доллар является новой реальностью.

Отметим, в октябре 2019 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изменило макропрогноз на 2020 год, заложив в нем курс на уровне 27 грн/доллар (ранее прогноз был 28,2 грн/доллар).

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