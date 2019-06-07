Курс доллара в Украине зависит от ОВГЗ — чего ждать летом

7 июня, 13:46

Просмотров:





В ближайшее время ожидаются колебания с постепенной девальвацией, считают специалисты



Фото: Сергей Николаев, Сегодня

На сегодня, 7 июня, официальный курс установлен на уровне 26,8 грн за доллар. По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на 13 копеек, снизившись второй день кряду. Хотя еще недавно доллар взлетал до рекорда за два месяца — выше 27 гривен. Какого курса стоит ждать ближайшее время, новости «Сегодня» расспросили у экспертов.

По мнению финансового аналитика Алексей Куща, «погоду» будут задавать иностранные инвесторы – держатели государственных облигаций в гривне (ОВГЗ).

«Уже сейчас видно замедление спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ. Они уже почувствовали осенние риски. И постепенно выходят с нашего рынка», – сказал он.

По его расчетам, вложения нерезидентов на уровне 40-50 млрд гривен – это «вершина пирамиды», точка, достигнув которой инвесторы посчитают инвестицию в украинские ОВГЗ нецелесообразной. И это, по словам Куща, приведет к девальвации гривни. Хотя в Нацбанке отрицают «облигационные риски».

«Сейчас часть нерезидентов ушла – курс упал. Часть нерезидентов зашла, или Нацбанк выпустил депозитные сертификаты – создан искусственный дефицит гривни – курс укрепился», – объясняет колебания Кущ.

Но в целом, по его мнению, украинцам летом-2019 следует ожидать тренда на понижение гривни.

«С июля – августа мы выйдем в коридор от 27 до 28 грн/долл.», – отметил эксперт.

Волатильность курса до конца лета прогнозирует и замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило. Такие процессы он объясняет рядом факторов неопределенности.

«Сейчас на курс влияет большая неопределенность – связанная с политической нестабильностью. Она накладывает дополнительные риски для субъектов рынка, что является девальвационным фактором», – сказал он.

Кроме того, «туманную» среду определяет отсрочка кредита МВФ, необходимость значительных выплат по внешнему долгу и разговоры о дефолте.

Как сообщалось, эксперты ранее спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты по-прежнему отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Также экономисты рассказали, как присоединение Украины к Международному депозитарию ценных бумаг Clearstream повлияет на привлекательность облигаций внутреннего государственного займа в глазах иностранных инвесторов и как это отразится на гривни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram





Вы сейчас просматриваете новость » «Тренд на понижение»: эксперты спрогнозировали курс гривни на лето». Другие Финансовые новости смотрите в блоке «Последние новости»

АВТОР:

Евгения Давыденко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?

Выделите некорректный текст мышкой

Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ





Источник