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Курс доллара в Украине вырос еще на 12 копеек

Курс валют 04 Сен 2018
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Сегодня, 16:08
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Нацбанк установил стоимость «зеленого» на 5 сентября

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

На среду, 5 сентября, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:  

  




04.09
05.09
Изменение
1 доллар США
28,37 грн
28,49 грн
+  0,13 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится еще на 12 копеек. В целом выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года.

Ранее в НБУ спрогнозировали курс доллара на конец 2018 года и пообещали сделать все возможное для стабилизации ситуации в пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики.

  




 

Также НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:


Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 

  • Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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