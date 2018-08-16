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Курс доллара в Украине вернулся к стремительному росту

Курс валют 16 Авг 2018
Курс доллара в Украине вернулся к стремительному росту
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Вчера, 16:05
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Нацбанк определил официальную стоимость «зеленого» на 17 августа


Фото: Pixabay

На пятницу, 17 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  



16.08
17.08
Изменение
1 доллар США
27,44 грн
27,67 грн
+  0,23 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет сразу на 23 копейки. При этом сегодня, 16 августа, курс доллара снизился на копейку.  В целом так дорого «зеленый» не стоил с начала февраля 2018 года. 

В НБУ уже назвали причины резкого подорожания доллара. Замглавы Нацбанка Олег Чурий напомнил украинцам об опыте прошлых лет, когда к осени гривня уходила в виток девальвации.

 




 

Ранее эксперты также спрогнозировали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 

  • Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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