Курс доллара в Украине вернулся к стремительному росту

Вчера, 16:05

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Нацбанк определил официальную стоимость «зеленого» на 17 августа



Фото: Pixabay

На пятницу, 17 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:





16.08

17.08

Изменение

1 доллар США

27,44 грн

27,67 грн

+ 0,23 грн



Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет сразу на 23 копейки. При этом сегодня, 16 августа, курс доллара снизился на копейку. В целом так дорого «зеленый» не стоил с начала февраля 2018 года.

В НБУ уже назвали причины резкого подорожания доллара. Замглавы Нацбанка Олег Чурий напомнил украинцам об опыте прошлых лет, когда к осени гривня уходила в виток девальвации.









Ранее эксперты также спрогнозировали, чего ждать от курса доллара осенью:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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